Sahipsiz sıpaya evinde bakıyor

Firuzköy Mahallesi’nde yeni doğmuş sıpayı gören bir hayvansever sahibini aramasına rağmen bulamayınca bakımının yapılabilmesi için sıpayı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Kampusü’ne götürerek, Veterinerlik Meslek Yüksekokulu’ndaki öğretim görevlilerine teslim etti. Atçılık konusunda uzman öğretim görevlisi İbrahim Kurban, sevimli sıpayı muayene ederken, bunun erkek ve en fazla iki günlük olduğunu tespit etti. Kurban sindirim sistemindeki kabızlık sorununu giderdi ve beslemeye başladı. Odasında sıpa için özel bir bölüm ayıran Kurban, annesi bulununcaya kadar üniversitedeki damızlık kısraklardan gerektiğinde kullanılmak üzere alarak sakladıkları, doğumdan sonra ilk 4-5 gün anne tarafından yavruya verilen ilk süt olan aynı zamanda yüksek oranda protein ve bağışıklık kazandıran maddeler içeren ‘kolostrumu’ ağzına enjekte etmeye başladı.

EVİNE GÖTÜRDÜ

Öğretim görevlisi İbrahim Kurban, 'Cıvık' adını verdiği, annesinin yanında olmadığı için sürekli beslenmesi ve gerektiğinde muayene etmek amacıyla sıpayı evine götürdü. Veteriner Hekim Kevser Kurban, eşinin getirdiği sıpaya evinde özel bir yer yaptırdı. Üniversiteden sonra kısa sürede evin maskotu olan 'Cıvık'ın etrafı kirletebileceğini göz önüne alan Kurban çifti onun altına da bez bağladı, ayaklarına da çorap geçirdi. 'Cıvık'ın eve getirilmesine en fazla sevinen İbrahim Kurban'ın 2 yaşındaki oğlu Yusuf Agâh oldu. Yusuf Agâh, yatağına yatırılan sıpanın yanında resim yapmaya çalışırken uyanık olduğu zamanlarda birlikte koşturdu.