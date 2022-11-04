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Şahmaran dizisiyle ekrana dönecek olan Serenay Sarıkaya derin yırtmaçlı minisiyle hayran bıraktı! Olay pozlar...

04.11.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şahmaran dizisiyle Netflix ekranlarına gelecek olan Serenay Sarıkaya, dijital platformun etkinliği sebebiyle, çekim için bulunduğu Adana'dan İstanbul'a geldi. Serenay Sarıkaya güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekerken, ünlü oyuncu mini etekli pozları sosyal medyada gündeme oturdu.

Şahmaran dizisiyle ekrana dönecek olan Serenay Sarıkaya derin yırtmaçlı minisiyle hayran bıraktı! Olay pozlar...

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya Netflix tarafından düzenlenen bir geceye katıldı. Şıklığıyla dikkat çeken Serenay Sarıkaya cesur kıyafetiyle beğeni topladı.

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Netflix'te yayınlanacak Şahmaran isimli dizide rol alan Serenay Sarıkaya dizinin çekimlerinin devam ettiğini söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarıkaya instagram hesabından paylaştığı pozlar ile beğeni topladı.

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Serenay Sarıkaya'nın instagram paylaşımı kısa sürede yüz elli binden fazla beğeni aldı. Oyuncunun hayranları fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu.

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