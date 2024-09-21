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Sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmişti! Metin Arolat'ın ölümünde korkunç iddia! 'Yine yapıyormuş, kalbi kaldırmadı'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.09.2024 07:40
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1995 yılında 'Dert Değil' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan ve adını kısa sürede geniş kitlelere duyuran Metin Aralat, İstanbul Kozyatağı’nda sahnede şarkı söylerken bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki şarkıcı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ünlü ismin acı kaybının ardından ölümüyle ilgili korkunç bir iddia gündeme geldi.

Sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmişti! Metin Arolat'ın ölümünde korkunç iddia! 'Yine yapıyormuş, kalbi kaldırmadı'

90'lı yıllara damgasını vuran müzik dünyasının sevilen ismi Metin Arolat 52 yaşındaki hayata gözlerini kapadı.

İstanbul Kozyatağı'nda bir otelde sahne alan Arolat, sahnede aniden fenalaşarak yere yığıldı. Kalp masajı yapılan ünlü şarkıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneden Arolat’ın hayatını kaybettiği açıklandı.

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Ünlü şarkıcının ölüm haberini alan yakın arkadaşı sanatçı Demet Sağıroğlu hemen hastaneye koştu. Yakın arkadaşının ölüm haberiyle sarsılan Sağıroğlu gece yarısı hastanede yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

'BİZDE VARDIR ÖLÜM DİYETLERİ'

Demet Sağıroğlu, 'Çok yakın arkadaşımdı. Çok sevdiğim özel bir kardeşimdi. Yine rejim yapıyormuş. Bizde hep vardır ölüm diyetleri. Herhalde kalbi kaldırmadı.' açıklamasıyla dikkat çekti.

METİN AROLAT

METİN AROLAT KİMDİR?

Metin Arolat, 28 Mayıs 1972'de İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul'da ilk olarak Osman Üstündağ'ın reklam ajansında yönetmen yardımcısı olarak iş hayatına başlarken, çalıştığı bir kısa film Cannes Film Festivali'nde Altın Aslan ödülünü aldı. Arolat, bir süreliğine Amerika'ya gidip Chicago'da Illinois Üniversitesinde reklamcılık eğitimi aldıktan sonra, Türkiye'ye dönüp Tarkan'ın klip çekimlerini yapan ekipte çalışmaya başladı.

1995 yılında Ayrılık Olmaz isimli albüm ile müzik piyasasına giriş yapan Metin Arolat, hem yönetmenlik hem şarkıcılık kariyerini birlikte yürüttü. "Karavan", "Yine Bir Başıma", "Lütfen Yaz Gelsin", "Çok Daha Ötesi", "Kabul Et" gibi albüm çalışmalarına imza atan Metin Arolat, birçok markanın reklam filmlerinde de yönetmenlik yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı sanatçı
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