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Sahnede rahatsızlanmıştı! Haluk Bilginer'in sağlık durumu

14.03.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kundakçı isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde sahnede rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan usta oyuncu Haluk Bilginer'in sağlık durumuna dair açıklama yapıldı. Usta oyuncu, tedavilerin ardından taburcu edildi.

Sahnede rahatsızlanmıştı! Haluk Bilginer'in sağlık durumu

Usta oyuncu Haluk Bilginer, Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Kundakçı" adlı tiyatro oyununun ikinci perdesinde fenalaştı. Bilginer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Apar topar Üsküdar'daki özel bir hastaneye getirilen usta oyuncu, sevenlerini korkuttu.

Haluk Bilginer'in sağlık durumu merak ediliyordu.

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HALUK BİLGİNER'E NE OLDU?

Haluk Bilginer'in sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Oyun Atölyesi, Bilginer'in tansiyon sorunu yaşadığını ve durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.

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Yapılan açıklamada "Merak eden sevgili seyircilerimiz, bu akşam oyunda Haluk beyin tansiyonu düşmüştür. Durumu şimdi gayet iyi. Sizlere sevgilerini ve saygılarını yolluyor" dendi.

Hastanede tedavi gören usta sanatçı, durumunun iyiye gitmesiyle taburcu edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Haluk Bilginer Oyuncu

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