Sahnede rol arkadaşı tarafından tacize uğramıştı! Bekir Aksoy'un eşi Nazife Aksoy'un taciz davası sonuçlandı: Kapı kapı gezip hakkımı aradım, susmadım

Bekir Aksoy'un tiyatrocu eşi Nazife Aksoy İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyun provası sırasında, oyuncu Uğur Arda Aydın'ın tacizine uğradı. 3,5 yıl önce gerçekleşen bu olayın ardından Aksoy önce kurum içinde gerekli mercilere şikayetlerde bulundu. Ancak şikayetinin sonuç getirmediğini ifade eden Nazife Aksoy hukuk mücadelesi başlattı.

"ZORLA BAŞIMI TUTARAK ÖPTÜ"

Oyuncu Nazife Aksoy, Uğur Arda Aydın hakkındaki 2,5 yıllık hapis cezasının onanmasının ardından Show TV Ana Haber'e konuştu.

Yaşadığı korkunç olayı anlatan Aksoy, "Zorla başımı tutarak dudağımın kenarından öpme eyleminde bulundu. Kapı kapı gezip şikayetimi ilettim. Fakat sonra şikayetimin işleme konulmadığını fark ettim. Sadece tarafsızlık istedik o kadar. Yaşanan olay kadın olarak korkunç bir olay. Şu andaki genel sanat yönetmeni kadın, şikayetimi işleme koyması gereken kişiydi.

4 tane farklı çelişkilerle dolu ifade verdi, taraf tuttuğu ortadaydı ve o kişi şu an genel sanat yönetmeni" dedi.

"ADALET YERİNİ BULDU"

Olayın ardından Uğur Arda Aydın'ın aynı tiyatroda çalışmaya devam ettiğini söyleyen Aksoy, "Hukuki süreç devam ederken bu kişi tiyatro içinde çalışmaya ve maaş almaya devam etti. 2021'deki ilk karar açıklandığında o zaman çalışmaları durduruldu. Adaletin yerini bulduğu için çok mutluyum. Her durumda her konuda hakkımızı aramamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



