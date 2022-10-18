MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. House of Cards dizisinden ayrılmak zorunda kalmıştı! Kevin Spacey cinsel saldırı davasında yeniden mahkemede

House of Cards dizisinden ayrılmak zorunda kalmıştı! Kevin Spacey cinsel saldırı davasında yeniden mahkemede

18.10.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

House of Cards dizisiyle ses getiren dünyaca ünlü oyuncu Kevin Spacey, cinsel saldırı davasında tekrar hakim karşısına çıktı. ABD'li tiyatro ve sinema oyuncusu Kevin Spacey, hakkında onlarca yıl öncesine dayanan bir cinsel taciz iddiasıyla ilgili açılan dava için New York'taki mahkemeye tekrar getirildi.

House of Cards dizisinden ayrılmak zorunda kalmıştı! Kevin Spacey cinsel saldırı davasında yeniden mahkemede

House of Cards dizisinden hakkındaki cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Hollywood yıldızı Spacey, 14 yaşındayken kendisine "cinsel tacizde" bulunduğunu iddia eden ABD'li aktör Anthony Rapp'ın açtığı hukuk davasında ifade vermek üzere Manhattan'daki mahkeme binasına giriş yaptı.

HATA OLDUĞUNU SAVUNMUŞTU

Mahkeme önünde kalabalık bir gazeteci grubuyla karşılaşan Spacey, basın mensuplarının sorularına cevap vermedi. Spacey dün yapılan duruşmada, daha önce Twitter'dan Rapp'ın iddialarını yanıtlayarak, hatırlamadığı halde özür dilemesinin "bir hata olduğunu" savunmuş, "yapmadığı bir şey için özür dilemiş olmaktan pişmanlık duyduğunu" ifade etmişti. Mahkemede kendisini savunmaya devam eden 63 yaşındaki tecrübeli oyuncunun yargılamasına devam ediliyor.

AA-20221011-29131170-29131166-ABDLI_OYUNCU_KEVIN_SPACEY_CINSEL_SALDIRI_SUCLAMASIYLA_YARGILANIYOR

ANTHONY RAPP'İN TACİZ İDDİASI

Şu anda "Star Trek: Discovery" dizisinde oynayan 51 yaşındaki Rapp, iki Oscar ve çok sayıda büyük ödüle sahip Spacey tarafından 1980'li yıllarda Broadway'da farklı yer ve zamanlarda cinsel tacize uğradığını iddia etmişti.

AA-20221011-29131170-29131163-ABDLI_OYUNCU_KEVIN_SPACEY_CINSEL_SALDIRI_SUCLAMASIYLA_YARGILANIYOR

Hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarını birçok defa reddeden Spacey, Rapp'in iddiasını Twitter'dan yanıtlamış, olayı hatırlamadığını belirterek, "son derece uygunsuz sarhoş davranış" için özür dilediğini ifade etmişti.

Hollywood yıldızı Kevin Spacey, cinsel taciz iddiasıyla New York'taki mahkemede yargılanıyor!Hollywood yıldızı Kevin Spacey, cinsel taciz iddiasıyla New York'taki mahkemede yargılanıyor!

Spacey daha önce İngiltere'de 2005-2013 arasında üç erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlamalarını reddetmiş, 2019'da ise kendisine yönelik uygunsuz davranış ve cinsel saldırı suçlaması davaları Massachusetts'te mahkeme tarafından düşürülmüştü.

Cinsel istismardan yargılanan Kevin Spacey çocukluğuyla ilgili bilinmeyenleri anlattıCinsel istismardan yargılanan Kevin Spacey çocukluğuyla ilgili bilinmeyenleri anlattı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İspanyol dizisi Türk Tutkusu'nda başrol oynayacak! Rol arkadaşı övgü yağdırdı: Bu muhteşem oyuncuyla...İspanyol dizisi Türk Tutkusu'nda başrol oynayacak! Rol arkadaşı övgü yağdırdı: Bu muhteşem oyuncuyla...
Survivor'da tanışıp aşk yaşamışlardı! Müjdeli haber geldiSurvivor'da tanışıp aşk yaşamışlardı! Müjdeli haber geldi
Altın kemeri görünce... "Gösteriş olarak abartılı ama..."Altın kemeri görünce... "Gösteriş olarak abartılı ama..."
Anahtar Kelimeler:
House Of Cards dizisi Kevin Spacey Oyuncu Hukuk ünlü oyuncu yaşında aktan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Bakan'dan alınan bilgiye göre..." Asgari ücrette tüm hesaplar değişti

"Bakan'dan alınan bilgiye göre..." Asgari ücrette tüm hesaplar değişti

Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi? 2023 bütçesi...

Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi? 2023 bütçesi...

Dilenci 'Banker Arif'in üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

Dilenci 'Banker Arif'in üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Başvurular bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Başvurular bugün başlıyor

Bomba yorum! "Burada kimse bakire ölmez..."

Bomba yorum! "Burada kimse bakire ölmez..."

AK Parti'den 'tütün' teklifi! Hapis cezası geliyor

AK Parti'den 'tütün' teklifi! Hapis cezası geliyor

İlginizi Çekebilir

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Av için çıktıkları yolda kendileri av oldu! Bozayı saldırınca...

Av için çıktıkları yolda kendileri av oldu! Bozayı saldırınca...

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.