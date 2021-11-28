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Sahnelere dönen Hülya Avşar dekoltesiyle dikkat çekti

28.11.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 yıl aradan sonra sahnelere dönen 58 yaşındaki güzel şarkıcı Hülya Avşar iddialı pozları ve sahne elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Sahnelere dönen Hülya Avşar dekoltesiyle dikkat çekti

Korona salgını nedeniyle bir süre sahne almayan Hülya Avşar yeniden gelen teklifleri kabul etmeye başladı. Yeni Gazino'da sahneye çıkan Hülya Avşar kıyafetiyle gündem oldu.

İddialı tarzıyla sahnede boy gösteren Avşar'ın kıyafetine beğeni yağdı. Avşar göğüs ve kalçasına kadar inen sırt dekoltesiyle adeta yıllara meydan okudu.

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HANDE ERÇEL YORUMU

Geçtiğimiz yıllarda yüz güzelliğiyle IMDB listesine giren Hülya Avşar, 2021 yılı IMDB'nin '28-30 yaş arası en çekici kadınlar' listesinde ikinci olan Hande Erçel hakkında yorumuyla dikkat çekmişti. Avşar "Ben seçildim sıramı savdım. Şimdi sıra onlarda. Benim veliahtım kim olur hiç düşünmedim. Düşünsem ortaya çıkar" demişti.

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Hülya Avşar
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