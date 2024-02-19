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Sahra'yı Ogeday'dan kıskandı! İdris Aybirdi mesajları ifşa olunca patladı: Sabahtan akşama kadar...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.02.2024 14:09 | Son Güncelleme:
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Sahra Işık ve Seda Aktuğlu arasında sular durulmuyor. Seda'nın İdris Aybirdi'nin küfür dolu mesajlarını ifşa etmesi gündemdeydi. Eşini Ogeday'dan kıskanan Aybirdi yaşananlara ateş püskürdü.

Sahra'yı Ogeday'dan kıskandı! İdris Aybirdi mesajları ifşa olunca patladı: Sabahtan akşama kadar...

Seda Aktuğlu'nun Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'nin mesajlarını ifşa etmesi gündeme bomba gibi düştü. Mesajlarda sert ve küfürlü ifadeler dikkat çekti.

Aybirdi'nin eşi Sahra Işık ve Ogeday'ı kıskanması ve sinirlerine hakim olamayarak eşine dair çirkin ifadeler kullanması ağızları açık bıraktı. Yaşananlardan sonra İdris Aybirdi patladı.

Sahra'nın eşi İdris'in küfürlü mesajlarını ifşa edip sonra da sildi Sahra'nın eşi İdris'in küfürlü mesajlarını ifşa edip sonra da sildi

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Eşiyle boşanmanın eşiğinden dönen İdris Aybirdi açıklamasında "Seda Aktuğlu beni telefonla arayıp sevgili eşim Sahra hakkında ağza alınmayacak ithamlarda bulundu. Sabahtan akşama kadar Sahra'yı kötüledi. Yetmedi boşandığında sana şahit olacağım İdris senin yanındayım diyen birisi. Yetmedi Ogeday'ın Sahra'ya çok yakın davrandığını söyledi ben de anlık kıskançlıkla kendisine mesajlar yolladım" dedi.

Çift Seda'ya dava açacaklarının da mesajını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
İdris Aybirdi sahra
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