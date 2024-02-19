Seda Aktuğlu Sahra'nın eşi İdris'in küfürlü mesajlarını ifşa etti! Acun Ilıcalı aratınca...

Seda Aktuğlu'nun Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'yi ve ailesini aradığı iddiası günlerdir sosyal medyada gündemdeydi. Sahra Işık da eski dostuna ateş püskürerek "Hadi İdris'i aradın sen benim ailemden ne istiyorsun? İdris'in ailesini nasıl arayabilirsin sen ya arlanmaz utanmaz" dedi.

Sert ifadeler kullanan Sahra'nın açıklamaları sonrası Seda Aktuğlu İdris Aybirdi ile olan mesajları ifşa etti.

PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

Seda, Sahra'nın eşi İdris'in küfür ve tehdit dolu mesajlarını Instagram hesabından ifşalayınca sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyayı sallayan küfürlü mesajlardan kısa süre sonra Altuğlu konu ile ilgili tüm paylaşımlarını silerek olayı "sineye çektiğini" açıkladı.



Seda Aktuğlu açıklamasında herkesi çok sevdiğini söyleyerek "Bu konuyu kapatıyorum" dedi ve Acun Ilıcalı'nın ekibi tarafından arandığını da söyledi.





