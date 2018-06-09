Şahsiyet 10 - 11 - 12. bölümleri yayınlandı! PuhuTV'den Şahsiyet Final bölümleri izle

Şahsiyet 10-11-12. bölümleri yayınlandı. Başrollerinde Haluk Bilginer, Cansu Dere, Müjde Ar, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı Şahsiyet final bölümleri ile dün akşam Puhu TV'de izleyicisi ile buluştu. Agah ile Nevra'nın işbirliği ile Cemil ele geçirilir. Nevra - Cemil yüzleşmesinde neler yaşandı? Çok zor bir seçim yapmak zorunda kalan Nevra ne yaptı? İşte Şahsiyet final bölümü izleme bağlantısı ve detaylar...

ŞAHSİYET 10-11-12. BÖLÜMLER - FİNAL BÖLÜMLERİ

Yıllar önce Kambura’da işlenmiş suçun mağdurunu bulduğunu zanneden Nevra aslında yanılmış olduğunu anlar ancak bu suçun izini bırakmaz ve Kambura’daki ipuçlarının üstüne gitmeye devam eder.

Nevra ve Agâh’ın hafızalarıyla verdikleri savaş onları iyiden iyiye zorlamaktadır. Agâh işlediği cinayetlerin detaylarını hatırlayamazken Nevra da geçmişiyle ilgili hafızasına güvenmek zorundadır.

Herkes hikayesinde sona yaklaşırken gerçeklerle yüzleşmekten kaçmak imkansız hale gelir. Sürpriz işbirlikleri Agâh ve Nevra’nın hayatında büyük değişikliklere neden olacaktır.

ŞAHSİYET İZLE

ŞAHSİYET GENEL HİKAYESİ