Şahsiyet 10 - 11 - 12. bölümleri yayınlandı! PuhuTV'den Şahsiyet Final bölümleri izle

Şahsiyet 10-11-12. bölümleri yayınlandı. Başrollerinde Haluk Bilginer, Cansu Dere, Müjde Ar, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı Şahsiyet final bölümleri ile dün akşam Puhu TV'de izleyicisi ile buluştu. Agah ile Nevra'nın işbirliği ile Cemil ele geçirilir. Nevra - Cemil yüzleşmesinde neler yaşandı? Çok zor bir seçim yapmak zorunda kalan Nevra ne yaptı? İşte Şahsiyet final bölümü izleme bağlantısı ve detaylar...
Yıllar önce Kambura’da işlenmiş suçun mağdurunu bulduğunu zanneden Nevra aslında yanılmış olduğunu anlar ancak bu suçun izini bırakmaz ve Kambura’daki ipuçlarının üstüne gitmeye devam eder.
Nevra ve Agâh’ın hafızalarıyla verdikleri savaş onları iyiden iyiye zorlamaktadır. Agâh işlediği cinayetlerin detaylarını hatırlayamazken Nevra da geçmişiyle ilgili hafızasına güvenmek zorundadır.
Herkes hikayesinde sona yaklaşırken gerçeklerle yüzleşmekten kaçmak imkansız hale gelir. Sürpriz işbirlikleri Agâh ve Nevra’nın hayatında büyük değişikliklere neden olacaktır.
ŞAHSİYET GENEL HİKAYESİ
Emekli bir adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul’un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu’nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir. Agâh’ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer Başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Hastalığından ötürü er geç bütün anılarını unutacaktır. Bu gerçek karşısında başta bocalasa da Agâh, unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder. Yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat! Nasıl olsa işleyeceği bu suçu gelecekte hatırlamayacak, hatırlamayacağı için de vicdan azabı çekmeyecektir. Bunun yanında cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra, üzerindeki baskılar yüzünden istifanın eşiğine gelmiştir. Ancak Agâh’ın aldığı cinayet kararı, Nevra’nın hayatını da tamamen değiştirecektir.
ŞAHSİYET DİZİSİ OYUNCULARI
Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Necip Memili, Müjde Ar
Erkeklerin arasında güçlü duran bir kadın, Nevra Elmas! Şahsiyet'in ilk üç bölümü puhutv'de! Bu maceraya katılmak için tıkla: https://t.co/0IJD5FNZFI @ayyapim @sahsiyetdizi #Şahsiyet pic.twitter.com/BFUqE95L0c— puhutv (@puhutv) 21 Mart 2018
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