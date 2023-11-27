Şahsiyet'in yıldızı Cansu Dere milyonluk anlaşmaya imza attı! Bakın ne kadar kazanacak

Rol aldığı dizilerin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen Cansu Dere şimdi ise yaptığı reklam anlaşmasıyla gündem oldu. Cansu Dere büyük bir reklam anlaşmasına imza attı.

Sayfa'da yer alan habere göre; bir kozmetik firmasının yüzü olan Cansu Dere, bu iş birliği sayesinde 10 milyon lira kazanacak. Firmanın çekimlerine başladığı Cansu Dere'li reklamların önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.

Cansu Dere, 2000 yılında Kanal D'nin düzenlediği Miss Turkey yarışmasının 3. güzeli oldu ve profesyonel mankenlik yapmaya başladı.

İlk sunuculuk deneyimini Kanal D'deki Çocuk ve Müzik programıyla yaşamıştır. Ardından 2004 yılında Show TV'de yayımlanan Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışmayı sunmuştur.

NTV'de yayımlanan Life Style Moda programında sunuculuğun yanı sıra editörlük de yaptı. 2005 yılında yine NTV'de N Moda programının sunuculuğunu üstlendi.

2004 yılında Hilal Saral'ın yönettiği ve Amerikan sitcom'u Sex and the City dizisinden uyarlanan Metro Palas adlı diziyle oyunculuğa adım attı.









