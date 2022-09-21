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Sahte Kabadayı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Sahte Kabadayı konusu nedir, oyuncuları kimler?

21.09.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının önemli yapımlarından biri olan Sahte Kabadayı filminin başrollerinde Kemal Sunal, Kazım Kartal gibi isimler yer alıyor. Film, aradan yıllar geçmesine rağmen halen merakla izleniyor. Peki Sahte Kabadayı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Sahte Kabadayı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Sahte Kabadayı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Sahte Kabadayı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Sahte Kabadayı filmi, zengin oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosuyla yıllardır seyircilerin ilgisini kaybetmedi. 1976 yapımı Sahte Kabadayı filminin yönetmen koltuğunda Natuk Baytan yer alırken filmin senaryosu ise Suavi Sualp tarafından yazıldı. Film, İstanbul, Kocaeli ve İzmit'te çekildi. Peki Sahte Kabadayı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

SAHTE KABADAYI KONUSU NEDİR?

Kemal,İzmit' babasından habersiz pişmaniye satmaktadır.Saf ve gözü fazla gözü açık olmayan Kemal aynı zamanda herkese kafa tutmaktadır.Babasının Muhtar tarafından öldürülmesi üzere babasının mirası bölünür.Babanın sağ kolu olan Avukat Kemal'e ulaşarak durumu anlatır ve onu İstanbul'a çağırır.Avukat sayesinde babasının mirasını geri almak için İstanbul'un en namlı kabadayılarının mekanlarını ziyaret eder ve nam salmaya başlar.Muhtar her seferinde Kemal'i tuzağa düşürmek ister.Planlar kurar mam Kemal her seferinde şapşallığı yüzünden her sefer planlarından kurtulmayı başarır ve en sonunda babasının intikamı alır.

SAHTE KABADAYI OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Kemal

Kazım Kartal - Muhtar

Yavuz Selekman - Hamdi

Mümtaz Ener - Avukat

Hakkı Kıvanç - Hayri

İbrahim Kurt - Kulaksız İbo

Hasan Ceylan - Dikiştutmaz Sabri

Ferhat Ünal - Muhtar'ın Fedaisi

Tevfik Şen - Muhtar'ın Fedaisi

Ahmet Karaca - Muhtar'ın Fedaisi

Ata Saka - Muhtar'ın Fedaisi

Yaşar Güçlü - Muhtar'ın Fedaisi

Niyazi Gökdere - Muhtar'ın Fedaisi

Erdoğan Seren - Muhtar'ın Fedaisi

Yılmaz Kurt - Muhtar'ın Fedaisi

Muzaffer Civan - Muhtar'ın Fedaisi

Mustafa Yavuz - Sabri'nin Fedaisi Arnavut

Yusuf Çağatay - Sabri'nin Fedaisi

İhsan Bayraktar - Sabri'nin Fedaisi

Yadigar Ejder - Sabri'nin Fedaisi

Abidin Görsev - Sabri'nin nasırını tedavi eden Zühtü

Yüksel Gözen - Gazinocu

İhsan Özenç - Garson

Zeki Sezer - Garson

Yusuf Sezer - Hapishane Dayısı Sadi

Coşkun Göğen - Şişçi Coşkun

Osman Han - Susta Kazım'ı sandalye ile bayıltan adam

Cevdet Balıkçı - Kiralık katil

Yusuf Çetin - Kiralık katil

Baki Tamer - Komiser Yılmaz

Yaşar Şener - Bombacı

Suna Selen - Şarkıcı

Cengiz Öktem - Pişmaniye Satıcısı Yaşar

Kenan Karagöz - Pişmaniyeci Sadık

Mehmet Ali Güngör - Susta Kâzım

Celal Yonat - Meyhaneci Arap

Memduh Ünsal - Gelinin terkettiği Damat

Natuk Baytan - Müdür

Abdi Algül - Baba'nın mallarını çalıp hayatıyla ödeyen

Ekrem Gökkaya - Kiralık katil

Toma Balcı - Baba Şükrü

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Sunal sahte kabadayı
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