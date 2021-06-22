Sahte telefonla kendini Premier Lig'e transfer ettirip futbol endüstrisine tokat atan Ali Dia'nın efsane hikayesi

Ali Dia'nın hikayesi futbol tarihinde en ilginç olaylar listesinde yer alıyor. Endüstriyel futbola çalım atıp herkesi şaşırtan Ali Dia'nın hikayesinin ayrıntılarıyla sizleri baş başa bırakıyoruz...

HİKAYEMİZ BİR TELEFONLA BAŞLIYOR

Souness, Southampton’ın hocasıyken bir telefon alır ve arayan Milan'ın unutulmaz oyuncusu George Weah’tır. Weah, kuzeninin çok yetenekli bir futbolcu olduğunu, milli takımda 10 kez forma giydiğini ve mutlaka transfer edilmesini söyler. Olay 1990'lı yıllarda geçtiği için Souness internetten bu konuyla ilgili bilgi toplayamaz ve Weah'ın önerdiği isim olan Ali Dia'yı kulübe getirerek 1 aylık sözleşme yapar. Bu transfer Southampton'a 4 milyon Pounda mal olur.

TAKIMLA İLK ANTRENMAN

Ali Dia takımla ilk antrenmanına çıkar. Fakat antrenmanda takım arkadaşları Dia'nın çok da iyi olmadığını fark eder. Dia'nın da kadrosunda yer aldığı “reserve” maçı, yoğun yağış sonrasında sahanın suyla kaplanmasıyla iptal edilir.

DIA ADINI LEEDS UNITED MAÇININ YEDEKLER LİSTESİNDE GÖRÜR

Souness yeni transfer Ali Dia'yı Leeds maçının 32. dakikasında oyuna alır. Dia oyuna girdikten sonra topla minimum temas etmeye çalışır. Souness bu duruma ancak 20 dakika tahammül eder, Dia'yı oyundan alır.

MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ

Asıl olay daha sonra gün yüzüne çıkar. Telefonda kendisini Weah olarak tanıtan kişi aslında Dia'nın arkadaşıdır. Olayın ortaya çıkmasıyla 2 hafta sonra Dia'nın kontratı feshedilir. Bu olaydan sonra Dia İngiltere amatör lig takımlarından Gateshead'e gider. Gateshead formasıyla 8 maça çıkar ama sonra kendisinden bir daha haber alınamaz.

İŞİN ASLI BAMBAŞKA

Ali Dia bir süre sonra ortaya çıkar. Dia'nın İngiltere'ye esas geliş amacı, ülkesinde yaşadığı kötü şartlardan kurtulmak isteyerek İngiltere'de eğitim alma arzusudur. Dia, 2001 yılında Northumbria Üniversitesi, İşletme bölümünden mezun olarak hayalini gerçekleştirir.

EN KÖTÜ TRANSFER LİSTESİNDE İLK 10'DA

Dia bu transfer ile İngiltere’nin en kötü transfer listelerinin birçoğunda ilk 10’da. The Times’a göre de en kötü 50 oyuncu listesinde birinci sırada.



