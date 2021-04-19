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Sahurda beslenme düzeni asıl olmalı? Ağır yemeklerden kaçının!

Seray Üstün Seray Üstün
19.04.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beslenme ve Diyetetik Uzm. Dyt. Elanur Yılmaz Akay, mide şikayetleri gibi benzer sağlık sorunları yaşamamak için sahurda ağır yemekler tüketilmemesi ve özellikle iftardan kalan pilav ve yağlı besinler gibi yemeklerden uzak durulması uyarısında bulundu.

Sahurda beslenme düzeni asıl olmalı? Ağır yemeklerden kaçının!

Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından sağlık alanında uzman doktorların katılımıyla sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınlar Ramazan ayında da devam ediyor. Büyük Anadolu Hastaneleri Beslenme ve Diyetetik Uzm. Dyt. Elanur Yılmaz Akay, "Ramazan ayında nasıl beslenmeliyiz?" sorusunu geniş bir yelpazede cevaplandırarak özellikle sahurda ağır yemeklerden uzak durulması gerektiğini söyledi.

PROTEİN ODAKLI BESLENME

Sahur yemeklerinde hafif ve protein odaklı beslenmenin tercih edilmesi gerektiğini belirten Elanur Yılmaz Akay, gün boyu tok tutacağından yumurta, peynir, süt ürünleri, sert kabuklu kuruyemiş ve bağışık sistemini güçlü tutacak meyveler tüketilmesi gerektiğini ifade etti.

‘SAHURU ATLAMAYIN’

Sahur öğününün atlatılmamasını belirten Dyt. Akay, "Oruç süresi göz önüne alındığında mutlaka sahura kalkılması önemlidir. Tok tutan, susatmayacak besinler tüketmeye özen göstermeliyiz. Kahvaltı tarzı bir seçenek olabilir. Tam buğday ve çavdar gibi tahıllı ekmek çeşitleri daha çok tok tuttuğundan tercih edilmelidir. Gün içerisinde susamayı önlemek için tuzlu ve şekerli gıdalardan uzak durulmalı" dedi.

‘MİDENİZİ YORMAYIN’

Sahurda yenilen yemeğin fazla ağır olmaması gerektiğini belirten Akay, "Sahurda aşırı tuzlu yiyecekler, kızartmalar, ağır tatlılardan uzak durulması mide sağlığı için önemlidir. Sahurda yapılan en büyük yanlış akşamdan kalan yemeklerin tüketilmesidir. Burada ağır yemekler, pilav ve ana yemeklerin tüketimi sağlık açısından olumsuz etki yapar" şeklinde konuştu.

(İHA)

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