Sahurda bu tatlıyı yemeyin daha çok acıkırsınız

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte yiyecek ve içeceklerimize daha bir dikkat eder olduk. Orucun yaz aylarına denk gelmesi ve saatlerin uzun olması nedeniyle fazla acıkıp susamamak için bazı besinlere dikkat etmek önem kazanıyor.

Uzmanlar, özellikle sahurda bal, reçel, sürülebilen çikolata gibi tatlı grubu yiyecekleri tüketmemek gerektiğini belirterek, “Bunlar hem kan şekerini hızlı yükseltip hızlı düşürerek çabuk acıkmaya yol açıyor, hem de susatıyor” uyarısında bulundular.

Medical Park Fatih Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan, oruç ile hücrelerin yenilenip, karaciğerin dinlendiğini ve vücudun direnç kazandığını belirterek, “Ancak çoğu zaman sahura kalkmıyoruz ve yanlış beslenerek orucun yararını yok edip kendimize zarar veriyoruz” dedi.

İlk 20 dakika çok önemli

Ramazan’ı sağlıklı şekilde geçirmek için nasıl beslenmemiz gerektiğini anlatan Mocan şunları söyledi:

Yaz aylarında uzun süren açlık zamanlarında, baş dönmesi, gözlerin kararması, mide bulantısı, sinirlilik gibi durumlar yaşanabilir. Bundan dolayı daha sağlıklı oruç tutabilmek için vücudunuzu Ramazan'a hazırlamanız gerekir. Bu da iftarla başlar. Açlıkla gerginleşen ruh halimizle iftar sofralarına oturduğumuzda kontrolü sağlamak güç olabilir.