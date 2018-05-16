Sahurda bunları yiyen 24 saat acıkmıyor!

Ramazan ayı başladı. İftar ve sahur vakitleri ile bu öğünlerde yenilecek yemekler ve içerikleri de daha bir önem kazanır oldu.

Beslenme uzmanları, gece yenilen ağır yemeklerin o saatlerde metabolizma hızı düştüğü için yağa dönüşme riskinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, besinlerin özenle seçilmesini öneriyor.

Sahurda protein içerdiği için süt, yoğurt, peynir gibi gıdalar tercih edilebilir, kan şekerinin düşmesini önlediği için yanına mutlaka ekmek eklemelidir veya tahıl çorbaları da olabilir.

Uzmanlar, sahurda yeteri , sıvı tüketimi yapılmasını, su, ayran, komposto, maden suyu gibi içecekler tüketilmesini ve yatarken bir şeyler yiyip yatma yerine zamanında sahur yapmanın önemli olduğunu belirtiyor.

Ayrıca, sahurda ağır tuzlu yemekler veya kızartmalar yerine daha hafif besinler tüketilmelidir. Sahurda 1 tatlı kaşığı zeytin yağını domates ve salatalık üzerine dökerek tüketmekte bağırsak tembelliği olanlar için iyi gelecektir.

İşte tok tutan ve susatmayan sahur tavsiyeleri;

Yumurta: Vazgeçilmez bir sahur seçeneğidir. Omlet olarak ya da menemen gibi sebzelerle zenginleştirerek tüketebilirsiniz.