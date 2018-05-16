Sahurda bunları yiyen 24 saat acıkmıyor!

Ramazan ayı başladı. İftar ve sahur vakitleri ile bu öğünlerde yenilecek yemekler ve içerikleri de daha bir önem kazanır oldu.
Beslenme uzmanları, gece yenilen ağır yemeklerin o saatlerde metabolizma hızı düştüğü için yağa dönüşme riskinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, besinlerin özenle seçilmesini öneriyor.
Sahurda protein içerdiği için süt, yoğurt, peynir gibi gıdalar tercih edilebilir, kan şekerinin düşmesini önlediği için yanına mutlaka ekmek eklemelidir veya tahıl çorbaları da olabilir.
Uzmanlar, sahurda yeteri , sıvı tüketimi yapılmasını, su, ayran, komposto, maden suyu gibi içecekler tüketilmesini ve yatarken bir şeyler yiyip yatma yerine zamanında sahur yapmanın önemli olduğunu belirtiyor.
Ayrıca, sahurda ağır tuzlu yemekler veya kızartmalar yerine daha hafif besinler tüketilmelidir. Sahurda 1 tatlı kaşığı zeytin yağını domates ve salatalık üzerine dökerek tüketmekte bağırsak tembelliği olanlar için iyi gelecektir.
İşte tok tutan ve susatmayan sahur tavsiyeleri;
Yumurta: Vazgeçilmez bir sahur seçeneğidir. Omlet olarak ya da menemen gibi sebzelerle zenginleştirerek tüketebilirsiniz.
Etli dolmalar: Dolma hazırlarken pirinç yerine kepekli bulguru tercih etmenizi öneririz.
Peynir: Başlı başına bir sahur seçeneği olabilir. Onun yerine yoğurdu da tercih edebilirsiniz.
Posa zengini çorbalar: Özellikle kuru baklagil eklenmiş yoğurt çorbaları, yulaf kepeği ve mercimek eklenmiş sebze çorbaları ile nohutlu çorbalar akılcı sahur seçenekleri arasında.
Proteinli salatalar: Ton balığı, tavuk ve et parçalarıyla zenginleştirilmiş salatalar sahurda iyi bir seçenek olacaktır.
Meyveli yoğurt: Şeftali ya da kayısı eklenmiş bir kâse yoğurt, mükemmel bir sahur tavsiyesidir.
Yağlar: Zeytinyağı ve keten tohumu yağı, tokluk süresini uzatır. Bu nedenle sahur besinlerine bu yağlardan ekleyebilirsiniz. Yağdan zengin olması nedeniyle avokado da iyi bir sahur seçeneği olabilir.
Baklagiller: Bol mercimekli salatalar, kıymalı mercimek, nohut, fasulye karışımları sahur için iyi seçimlerdir.
Ayran, kefir: Ayran mükemmel bir sahur içeceğidir. Ancak sahurda sadece ayrana değil, kefire de yer vermeyi düşünün. Bol salatalık eklenmiş güzel bir cacık da içecek yerine geçebilir.
Badem, fındık, fıstık: Her sahura iki adet ceviz, üç adet fındık, dört adet bademle başlamanızı tavsiye ederim.
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