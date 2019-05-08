Sahurda tok tutacak 5 tarif

Sahur menülerinin en sağlıklısının zengin içerikli bir kahvaltı olduğunu söylesek de bir aylık süreçte kahvaltılıkları her gün aynı düzende tüketmek yerine hem sofralarınızı hem de beslenmenizi sağlıklı bir şekilde renklendirmek ve çeşitlendirmek aslında oldukça pratik; işte herkesin evde kolayca uygulayabileceği 5 tok tutan diyet tarif alternatifi!
Bir kase çorbayla sahur mu olur demeyin! Zengin bir içeriğe sahip bir kase çorba size gün içinde ihtiyaç duyacağınız sıvı ve besin öğesi desteğini sağlayacaktır.
Malzemeler :
1 su bardağı haşlanmış nohut
1 su bardağı bulgur (esmer bulgur da kullanılabilir)
1,5 su bardağı yoğurt
1 çay kaşığı tuz
9 su bardağı soğuk su
Çeyrek demet dereotu
1 tatlı kaşığı kuru nane
Yapılışı:
Soğuk su ve buğdayı bir tencereye alın ve ocağın altını açın. 10 dk sonra tuz ve haşlanmış nohutu da ekleyerek bir 10 dk daha pişirin. Sonrasında altını kapatıp soğumaya bırakın. Geniş bir kapta yoğurdu iyice çırpın. Ardından ılımış olan bulgur ve nohut karışımına ekleyerek soğumaya bırakın. Üzerine taze/kuru nane ya da dereotu ile servis yapabilirsiniz.
İster sahur ister iftar menüsünde bu fresh çorbaya yer verebilir, gün içinde kaybedilen mineral ve sıvı desteğini en güzel yoldan sağlayabilirsiniz.
1 haşlanmış yumurta
60 gr beyaz peynir
1/2 domates
1/2 kırmızı kapya biber
1 küçük badem salatalık
1 tatlı kaşığı sürülebilir kahvaltılık lor ya da labne peyniri
Bir tutam keten tohumu ve sevdiğiniz baharatlar
Yapılışı:
1 adet yuvarlak tam buğday unundan yapılmış lavaşı alın ve 1 tatlı kaşığı sürülebilir lor peyniri ya da labne peynirini eşit şekilde lavaşınızın üzerine sürün. Daha sonra dilediğiniz sırayla; haşlanmış yumurta, peynir, domates, salatalık, kapya biberi dilimleyerek yerleştirin. Son olarak baharatları da ekleyin ve dürüm haline getirin.
Hem pratik hem de besleyici sahur öğününüz hazır! Yanında ihtiyacınıza göre süt veya çay/bitki çayı ile tüketebilirsiniz. Afiyet olsun...
6 adet muffin için gerekli malzemeler;
3 yumurta
3 yemek kaşığı minik doğranmış beyaz peynir ya da dil peyniri
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Birer avuç dolusu dereotu ve maydonoz
Bir tutam tuz ve sevdiğiniz baharatlar
Yapılışı:
3 yumurtayı iyice çırpın. Dilimlemiş olduğunuz peynir, dereotu ve maydonozu da ekleyip karıştırın en son baharatları ve zeytinyağını ekleyip karıştırın. Küçük muffin kaplarına eşit şekilde paylaştırın. Üzerine çörek otu gezdirin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dk kadar pişirin.
Bir porsiyonu 2 adet muffine eşdeğerdir. Proteinden zengin yumurta ve peynir içerdiği sayesinde tok tutucu özelliktedir.
2 su bardağı lor peyniri
2 yumurta
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı zeytinyağı
2 çay bardağı iri çekilmiş ceviz içi
1,5 su bardağı tam buğday unu
1,5 su bardağı ön pişirilmiş mercimek unu
Yarım demet maydonoz
Yarım demet dereotu
Birer çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon, pul biber
1 paket kabartma tozu ya da 1 çay kaşığı karbonat
Üzeri için: çörek otu veya keten tohumu
Yapılışı:
Yumurtaları çırpmaya başlayın, lor peyniri, zeytinyağını ve yoğurdu ekleyerek iyice çırpıp homojen kıvam elde edin. Daha sonra diğer malzemeleri ilave edin ve poğaça hamuru kıvamı alana dek karıştırın. Elde ettiğiniz karışımdan cevizden biraz büyük yuvarlaklar yapın ve fırın tepsinize dizin. Üzerine yumurta sarısı sürüp bir tutam çörek otu ya da keten tohumu serpiştirin. 180 derece 25 dakika kadar pişirin.
Sahur saatlerinde ekmek tercihinizi daha doyurucu ve zengin besin içerikleri ile bu poğaçalardan karşılayabilirsiniz. İçerdiği mercimek unu sayesinde protein değeri diğer poğaçalara kıyasla daha yüksek böylece tok tutucu özelliği de daha fazladır. İhtiyacınıza göre 2-3 adet poğaçayı yanında omletiniz ile birlikte keyifle tüketebilir, gün içinde daha uzun süre tok kalabilirsiniz.
4 adet haşlanmış yumurta
60 gr peynir
1/2 demet maydonoz
1/2 demet taze nane
1/2 limon suyu
Domates
Salatalık
1/2 Kapya biber ve 1-2 adet uzun yeşil biber
1 er çay kaşığı tuz, karabiber ve pul biber
Yapılışı:
Haşladığınız yumurtaları küp küp doğrayın. Maydonoz ve naneyi ince ince kıyın. Domates, salatalık ve biberleri de küçük küpler halinde doğradıktan sonra baharatları ve limon suyunu ekleyip karıştırın.
Ortalama 2 kişilik olan bu yumurta salatasının yanına tahıllı ekmeğinizi de ekleyerek güzel bir sahur kahvaltısı yapabilirsiniz.
Tüm bu tarifler gün içinde sizi tok tutmaya yardımcı, proteinden zengin, sahur kahvaltısına uygundur. Oldukça pratik olması ve kolaylıkla yapılabilmesi en güzel avantajlarından. O zaman denemeyen kalmasın, herkese şifa olsun!
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