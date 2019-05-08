Sahurda tok tutacak 5 tarif

Sahur menülerinin en sağlıklısının zengin içerikli bir kahvaltı olduğunu söylesek de bir aylık süreçte kahvaltılıkları her gün aynı düzende tüketmek yerine hem sofralarınızı hem de beslenmenizi sağlıklı bir şekilde renklendirmek ve çeşitlendirmek aslında oldukça pratik; işte herkesin evde kolayca uygulayabileceği 5 tok tutan diyet tarif alternatifi!

4. Nohutlu Bulgurlu Ayran Aşı Çorbası

Bir kase çorbayla sahur mu olur demeyin! Zengin bir içeriğe sahip bir kase çorba size gün içinde ihtiyaç duyacağınız sıvı ve besin öğesi desteğini sağlayacaktır.

Malzemeler :

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 su bardağı bulgur (esmer bulgur da kullanılabilir)

1,5 su bardağı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

9 su bardağı soğuk su

Çeyrek demet dereotu

1 tatlı kaşığı kuru nane

Yapılışı:

Soğuk su ve buğdayı bir tencereye alın ve ocağın altını açın. 10 dk sonra tuz ve haşlanmış nohutu da ekleyerek bir 10 dk daha pişirin. Sonrasında altını kapatıp soğumaya bırakın. Geniş bir kapta yoğurdu iyice çırpın. Ardından ılımış olan bulgur ve nohut karışımına ekleyerek soğumaya bırakın. Üzerine taze/kuru nane ya da dereotu ile servis yapabilirsiniz.

İster sahur ister iftar menüsünde bu fresh çorbaya yer verebilir, gün içinde kaybedilen mineral ve sıvı desteğini en güzel yoldan sağlayabilirsiniz.