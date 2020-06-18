Saint-Etienneli 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Fransa'nın köklü kulüplerinden Saint-Etienne'de yapılan koronavirüs testlerinde 3'ü futbolcu 5 kişide pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu ve kulüp çalışanlarının dün Kovid-19 testinden geçirildiği belirtildi.
Frasız ekibinde 3'ü futbolcu 5 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığı ve bu isimlerin evlerinde karantinaya girdiği kaydedildi.
Takımın sağlık protokolleri çerçevesinde cuma günü antrenmanlara devam edileceği bildirildi.
Fransa'da salgın nedeniyle 2019-2020 sezonu sonlandırılırken Ligue 1 lideri Paris Saint-Germain (PSG) şampiyon ilan edilmişti.
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