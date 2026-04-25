Saint-Maximin Lens formasıyla şov yapıyor! Mucizeyi başardı

Fransa'da ilk yarıyı 3-0 geride kapatan Lens, Brest deplasmanında küllerinden doğdu! Sahneye 90+4'te çıkan Allan Saint-Maximin, takımına puanı getirdi.

Burak Kavuncu
Fransa Ligue 1’de futbolseverler unutulmaz bir geri dönüş hikayesine tanıklık etti. Maçın ilk yarısında kâbusu yaşayan Lens, ikinci yarıda sergilediği inanılmaz dirençle Brest deplasmanından mucizevi bir puan çıkarmayı başardı.

LENS’TEN BREST’TE TARİHİ GERİ DÖNÜŞ! SAINT-MAXIMIN 90+4’TE HAYAT VERDİ

Ligue 1’in kritik haftasında Lens, deplasmanda konuk olduğu Brest karşısında futbol tarihine geçecek bir maça imza attı. Soyunma odasına üç farklı mağlubiyetle giden Lens, ikinci 45 dakikada vites yükselterek sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı. Gecenin kahramanı ise son saniyelerde sahneye çıkan eski Fenerbahçeli Allan Saint-Maximin oldu.

KABUS GİBİ İLK YARI, RÜYA GİBİ FİNAL

Mücadelenin ilk yarısında ev sahibi Brest fırtınası esti. Arka arkaya bulduğu gollerle Lens ağlarını 3 kez sarsan Brest, maçı kopardığını düşündüğü anda Lens’in direnciyle karşılaştı. İkinci yarıda bambaşka bir kimlikle sahaya çıkan konuk ekip, skor tabelasını adım adım değiştirmeye başladı.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

SAINT-MAXIMIN DURDURULAMIYOR!

Lens formasıyla son haftalarda adeta yeniden doğan Allan Saint-Maximin, takımını ipten alan isim oldu. 90+4. dakikada kaydettiği golle skoru 3-3’e getiren Fransız yıldız, deplasman tribünlerini adeta çılgına çevirdi. Saint-Maximin, bu golle birlikte son 3 resmi maçındaki performansını 2 gol ve 1 asiste çıkararak takımının en kritik hücum silahı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

PUAN SAVAŞINDA ALTIN DEĞERİNDE GERİ DÖNÜŞ

3-0’dan dönerek alınan bu bir puan, Lens için sadece moral değil, ligdeki üst sıra mücadelesi için de büyük bir kazanım oldu. Saint-Maximin önderliğindeki Lens, pes etmeyen karakteriyle Ligue 1’de haftanın takımı olmayı başardı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
