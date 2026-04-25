Saint-Maximin Lens formasıyla şov yapıyor! Mucizeyi başardı

Fransa Ligue 1’de futbolseverler unutulmaz bir geri dönüş hikayesine tanıklık etti. Maçın ilk yarısında kâbusu yaşayan Lens, ikinci yarıda sergilediği inanılmaz dirençle Brest deplasmanından mucizevi bir puan çıkarmayı başardı.

LENS’TEN BREST’TE TARİHİ GERİ DÖNÜŞ! SAINT-MAXIMIN 90+4’TE HAYAT VERDİ

Ligue 1’in kritik haftasında Lens, deplasmanda konuk olduğu Brest karşısında futbol tarihine geçecek bir maça imza attı. Soyunma odasına üç farklı mağlubiyetle giden Lens, ikinci 45 dakikada vites yükselterek sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı. Gecenin kahramanı ise son saniyelerde sahneye çıkan eski Fenerbahçeli Allan Saint-Maximin oldu.

KABUS GİBİ İLK YARI, RÜYA GİBİ FİNAL

Mücadelenin ilk yarısında ev sahibi Brest fırtınası esti. Arka arkaya bulduğu gollerle Lens ağlarını 3 kez sarsan Brest, maçı kopardığını düşündüğü anda Lens’in direnciyle karşılaştı. İkinci yarıda bambaşka bir kimlikle sahaya çıkan konuk ekip, skor tabelasını adım adım değiştirmeye başladı.

SAINT-MAXIMIN DURDURULAMIYOR!

Lens formasıyla son haftalarda adeta yeniden doğan Allan Saint-Maximin, takımını ipten alan isim oldu. 90+4. dakikada kaydettiği golle skoru 3-3’e getiren Fransız yıldız, deplasman tribünlerini adeta çılgına çevirdi. Saint-Maximin, bu golle birlikte son 3 resmi maçındaki performansını 2 gol ve 1 asiste çıkararak takımının en kritik hücum silahı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

PUAN SAVAŞINDA ALTIN DEĞERİNDE GERİ DÖNÜŞ

3-0’dan dönerek alınan bu bir puan, Lens için sadece moral değil, ligdeki üst sıra mücadelesi için de büyük bir kazanım oldu. Saint-Maximin önderliğindeki Lens, pes etmeyen karakteriyle Ligue 1’de haftanın takımı olmayı başardı.