Şair Mehmet Aksu; “Edebiyat Yolu” Huzura açılan bütün kapılara uğramalı”

Siyaset Bilim Uzmanı ve Ceza Evi Müdürü Şair Mehmet Aksu, “Edebiyat yolu Kahramanmaraş’ta ikinci edebiyat yolu da Erzurum’da olmalı” dedi.

Aynı zamanda Cezaevi Müdürü, Pdr. ve Siyaset bilim uzmanı da olan Şair- Yazar Mehmet Aksu, “Gören göze tutan ele, hakkı olanlara teşekkür ediyorum işte bu. Çok şükür şiirin ritminden şairin zikrinden olan erlerimiz var bizim. “Edebiyat Yolu” memleketime yakıştı hayırlı olsun, dua ile” dedi.

Aksu, “Yüz yıl sonrasında bile ihtiyaca cevap verebilecek şekilde yapımı tamamlanan Kahramanmaraş - Göksun güzergahında bulunan yola “Edebiyat Yolu” adı ile güzergah üzerindeki tünellere de memleketimin şair- yazar ve ozanın isimlerini veren başta Şair ruhlu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve yine Şair ruhlu Bakanımız Mahir ÜNAL olmak üzere diğer emeği geçenlere teşekkür ediyorum, teşekkürümüz duamız zikrindedir” diye konuştu.

“Anlaşılmak; ederince el vermektir öteye uzanan yol taşlarına, ustanın uğraşılarına”

“Yaşamış oldukları dönemlerinde güne sarılış nefeslerini, Türk toplumunun değerlerini sonraki kuşaklara eksiksiz aktarma kaygısını canlı tutarak sarf edenlerimizdir şair-yazarlarımız, ozanlarımız” diyen Aksu, daha sonra şunları söyledi;

“Eserleriyle öteye açılan yoldaki tünelleri delen ötelerden gelen ışığın yansısını haneye sofra lezzetinde sunan isimlerin hatırlanması gerekli görünenlerimizdir onlar. Dünya yaşamından has yaşam arzusu zikrini yüksek perdeden seslenmeyi yaşam gayesi edinmiş memleketimin şair yazar ve ozanını, duyarlı devlet adamı şuuru ile kucaklayarak değerlerin yaşatılmasında neslin tanıması, zikrin doğruluğu teyidi ile aynı istikamette ilerleyişe istikamet göstergesi, bir diğer adıyla tünellerle özdeşmiş isimleri saygıyla anıyorum. Bu edebiyat yolundan yürüyüşümün sevinç ile, umudumu hep canlı tuttuğum ve ilkini 2012 yılında Erzurum da bir gurup şair arkadaşımla başlattığım Kahramanmaraş şairler şehri başkenti, “Erzurum ve Kahramanmaraş Kardeş Şair Kent Olsun” seslenişimizle yaptığımız şiir dinletilerimizi her yıl her tekrarlayarak, neden gerekliliğini dilendirdik uygun zeminde de dilendirmeye devam ediyoruz. “Edebiyat Yolu” projesinin devamının olduğuna inanıyorum. Önceki yıllarda sesimizi duyan basın çevresinin de desteğiyle sesimizi her iki ilin idarecilerine, devlet büyüklerine geniş halkalara duyurmaya çalıştık. Bu zikrimizle toplumumuzdan neslimize bırakacağımız kültür aktarımında sancak taşıyıcı er eller yetiştirmek adına sorumluluk bilinci oluşturarak sorumluluk yüklemektir.

Bu sene corona virüsü-pandemi süreci nedeniyle şiir dinletimizi yapamasak da “Erzurum ve Kahramanmaraş Kardeş Şair Kent Olsun” arzumuzu uygun zeminlerde dillendirmeye devam ediyoruz, inşallah “Edebiyat Yolu” bizim arzumuza uğrar “kardeş yolu” nu bulur.

Bu yol “Edebiyat Yolu” huzura aşılan bütün kapılara uğramalı. Umudumuz var yol kardeşe uğrayacak.”