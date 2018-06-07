Şaka değil gerçek: Aç karna içtiğinizde 3 günde 5 kilo verdiriyotr

Patates suyu mide rahatsızlıklarına, kabızlık problemine, cilt hastalıklarına ve saç dökülmesi gibi sorunlara şifa olmaktadır. Yani patates suyu zayıflamanın yanı sıra size sağlıklı bir beden sağlar.

Patates suyu, zengin lif yapısı ve yağsız olması sebebiyle kilo vermede etkili bir araçtır. Herhangi bir sağlık probleminiz veya allerjiniz yoksa patates suyunu diyetinize ekleyebilir 3 günde 5 kilo verebilirsiniz. Bunun için;

Kabuklarını soyduğunuz patatesleri katı meyve sıkacağından geçirin. Tamamen suyunun çıktığına emin olun. Hazırladığınız bu suyu sabahları aç karnına bir çarbadağı olacak şekilde için.

Bunlara dikkat!

Zayıflamak için patates suyu içtiğiniz bu evrede hayatınızdan karbonhidrat ve şekerli gıdaları yavaş yavaş çıkarmaya çalışın. Ağır yemeklerden ve rafine şekerden uzak durun. Bol bol sebze tüketmeye özen gösterin.

Diyetinize eklediğiniz patates suyu hızlı kilo vermenizi sağlarken aynı zamanda birçok sağlık problemine de çözüm oluyor.

Patates suyunun faydaları: