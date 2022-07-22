Şaka değil gerçek! Kim Min-Jae 45 milyon euro...

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae depremi yaşanıyor. Jorge Jesus'un yeni sezon planlamasında yer alan Güney Koreli futbolcu, Napoli ile her konuda anlaşarak kulüpten ayrılma kararı aldı. Sezon öncesi yapılan toplantıda Fenerbahçe'den ayrılmayacağına söz veren Kim'in daha sonra Napoli ile anlaşması tüm planları değiştirdi.

20 MİLYON EURO SERBEST KALMA BEDELİ ÖDENDİ

Napoli'nin Kim Min-Jae'nin Fenerbahçe'de bulunan 20 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyip, sarı-lacivertli takıma söz hakkı tanımadan renklerine bağlaması tüm planları bozdu. Napoli ile her konuda anlaşma sağlayan yıldız oyuncu önümüzdeki günlerde resmi imzayı atacak.

45 MİLYON EURO

3 yıllık sözleşmede, 2024'den geçerli olmak üzere de 45 milyon euro serbest kalma maddesi olacak.



