Şaka gerçek oldu: 'Hamam böcekleri' 3 haftada 22 milyon takipçi kazandı

Hindistan'da gençlerin tepkisini yansıtan sıra dışı bir hareket, sosyal medyadan sokaklara taşındı. "Hamam Böceği Halk Partisi" adıyla kurulan oluşum, kısa sürede büyük ilgi görürken, yüzlerce kişi başkent Yeni Delhi'de düzenlenen protestoya katıldı.

HAKARET PARTİYE DÖNÜŞTÜ

Hareketin ortaya çıkışı, Hindistan Yüksek Mahkemesi Başyargıcı Surya Kant'ın mayıs ayında yaptığı tartışmalı açıklamaya dayanıyor. Kant'ın hükümeti eleştirenleri ve işsiz gençleri "hamam böceklerine" benzetmesi, özellikle gençler arasında tepkiye neden oldu.

Bu açıklamanın ardından, Abhijeet Dipke isimli siyasal iletişim stratejisti tarafından hiciv amacıyla "Hamam Böceği Halk Partisi" kuruldu. Sosyal medya üzerinden yayılan hareketin Instagram hesabı yalnızca üç hafta içinde 22 milyon takipçiye ulaştı.

İLK BÜYÜK EYLEM YENİ DELHİ'DE

Partinin düzenlediği ilk büyük gösteri, Hindistan'ın başkenti New Delhi'de gerçekleştirildi. Eyleme katılan yüzlerce genç, hamam böceği maskeleri takarak ve "Ben hamam böceğiyim" yazılı pankartlar taşıyarak dikkat çekti.

Göstericiler ayrıca eğitim hakkı ve fırsat eşitliğini simgeleyen kitaplar taşıdı. Protesto boyunca "Hamam böcekleri geliyor, Eğitim Bakanı gidiyor" sloganları atıldı.

EĞİTİM BAKANININ İSTİFASINI İSTEDİLER

Eylemciler, son dönemde ülkede gündem olan sınav usulsüzlüğü iddiaları nedeniyle Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifasını talep etti.

ABD'den protestoya katılmak üzere gelen hareketin kurucusu Dipke'nin, havalimanında polis barikatlarıyla karşılaştığı ancak gerekli izinlerin alınmasının ardından gösterinin sorunsuz şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

SOSYAL MEDYA HAREKETİNE DÖNÜŞTÜ

Başlangıçta yalnızca bir internet şakası olarak görülen hareket, kısa sürede gençlerin ekonomik sorunlar, işsizlik ve eğitim sistemine yönelik eleştirilerini dile getirdiği bir platforma dönüştü.

Uzmanlar, "Hamam Böceği Halk Partisi"nin sosyal medyanın siyasi ve toplumsal mobilizasyon gücünü göstermesi açısından dikkat çekici bir örnek oluşturduğunu değerlendiriyor.