Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Şaka gerçek oldu: 'Hamam böcekleri' 3 haftada 22 milyon takipçi kazandı

Hindistan'da bir sosyal medya şakası olarak başlayan "Hamam Böceği Halk Partisi" (CJP), kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. Üç haftada 22 milyon takipçi kazanan hareket, başkent Yeni Delhi'de ilk büyük eylemini gerçekleştirerek eğitim sistemine yönelik taleplerini dile getirdi.

Şaka gerçek oldu: 'Hamam böcekleri' 3 haftada 22 milyon takipçi kazandı

Hindistan'da gençlerin tepkisini yansıtan sıra dışı bir hareket, sosyal medyadan sokaklara taşındı. "Hamam Böceği Halk Partisi" adıyla kurulan oluşum, kısa sürede büyük ilgi görürken, yüzlerce kişi başkent Yeni Delhi'de düzenlenen protestoya katıldı.

HAKARET PARTİYE DÖNÜŞTÜ

Hareketin ortaya çıkışı, Hindistan Yüksek Mahkemesi Başyargıcı Surya Kant'ın mayıs ayında yaptığı tartışmalı açıklamaya dayanıyor. Kant'ın hükümeti eleştirenleri ve işsiz gençleri "hamam böceklerine" benzetmesi, özellikle gençler arasında tepkiye neden oldu.

Bu açıklamanın ardından, Abhijeet Dipke isimli siyasal iletişim stratejisti tarafından hiciv amacıyla "Hamam Böceği Halk Partisi" kuruldu. Sosyal medya üzerinden yayılan hareketin Instagram hesabı yalnızca üç hafta içinde 22 milyon takipçiye ulaştı.

Şaka gerçek oldu: Hamam böcekleri 3 haftada 22 milyon takipçi kazandı 1

İLK BÜYÜK EYLEM YENİ DELHİ'DE

Partinin düzenlediği ilk büyük gösteri, Hindistan'ın başkenti New Delhi'de gerçekleştirildi. Eyleme katılan yüzlerce genç, hamam böceği maskeleri takarak ve "Ben hamam böceğiyim" yazılı pankartlar taşıyarak dikkat çekti.

Göstericiler ayrıca eğitim hakkı ve fırsat eşitliğini simgeleyen kitaplar taşıdı. Protesto boyunca "Hamam böcekleri geliyor, Eğitim Bakanı gidiyor" sloganları atıldı.

Şaka gerçek oldu: Hamam böcekleri 3 haftada 22 milyon takipçi kazandı 2

EĞİTİM BAKANININ İSTİFASINI İSTEDİLER

Eylemciler, son dönemde ülkede gündem olan sınav usulsüzlüğü iddiaları nedeniyle Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifasını talep etti.

ABD'den protestoya katılmak üzere gelen hareketin kurucusu Dipke'nin, havalimanında polis barikatlarıyla karşılaştığı ancak gerekli izinlerin alınmasının ardından gösterinin sorunsuz şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

Şaka gerçek oldu: Hamam böcekleri 3 haftada 22 milyon takipçi kazandı 3

SOSYAL MEDYA HAREKETİNE DÖNÜŞTÜ

Başlangıçta yalnızca bir internet şakası olarak görülen hareket, kısa sürede gençlerin ekonomik sorunlar, işsizlik ve eğitim sistemine yönelik eleştirilerini dile getirdiği bir platforma dönüştü.

Uzmanlar, "Hamam Böceği Halk Partisi"nin sosyal medyanın siyasi ve toplumsal mobilizasyon gücünü göstermesi açısından dikkat çekici bir örnek oluşturduğunu değerlendiriyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meta'nın akıllı gözlükleriyle ilgili flaş iddia: Gizlice entegre edildiMeta'nın akıllı gözlükleriyle ilgili flaş iddia: Gizlice entegre edildi
Kuruyup çöle dönmüştü: Yeniden canlandı!Kuruyup çöle dönmüştü: Yeniden canlandı!

Anahtar Kelimeler:
Hindistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Kulisleri hareketlendiren o dosyanın sırrı ortaya çıktı!

Kulisleri hareketlendiren o dosyanın sırrı ortaya çıktı!

Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

ŞOK'a New Balance ayakkabı geliyor! 6 Haziran ŞOK kataloğu

ŞOK'a New Balance ayakkabı geliyor! 6 Haziran ŞOK kataloğu

Uzman er ve erbaşlar için yeni düzenleme

Uzman er ve erbaşlar için yeni düzenleme

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.