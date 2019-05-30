Mynet Trend

Saka Kuşu filmi Türkçe fragmanı yayınlandı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 30.05.2019 15:25 | Son Güncelleme

Ansel Elgort ve Nicole Kidman’ın rol aldığı John Crowley’nin yeni filmi 'Saka Kuşu'ndan ilk fragman geldi. Sinemaseverlerin beğenisine sunulan film Eylül ayında vizyona girecek.

Saka Kuşu filmi Türkçe fragmanı yayınlandı!

2017 yapımı 'Baby Driver' ile büyük bir çıkış yakalayan ve Altın Küre’ye aday gösterilen genç yıldız Ansel Elgort’un başrolünü üstlendiği drama filmi “Saka Kuşu”ndan ilk altyazılı fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Filmde başrol isme Oakes Fegley, Nicole Kidman, Sarah Paulson, Finn Wolfhard, Ashleigh Cummings, Luke Wilson, Aneurin Barnard, Luke Kleintank, Peter Jacobson, Willa Fitzgerald, Denis O'Hare ve Jeffrey Wright gibi oyuncular eşlik ediyor. Donna Tartt’ın aynı isimli romanından beyaz perdeye uyarlanan filmin yönetmenliğini ise son olarak 2015 yılında Saoirse Ronan’lı “Brooklyn” ile karşımıza çıkan John Crowley üstleniyor.

13 yaşındaki Theodore Decker'ın yaşamı, annesinin Metropolitan Müzesi'ne düzenlenen bir terörist saldırısında öldürülmesinin ardından altüst olur. Theo, tüm bu karmaşanın ortasında Saka Kuşu adı verilen paha biçilemez bir sanat eserini çalmıştır. Theo'nun annesinin bombalanma sonucu öldürüldüğü o günden geriye elinde kalan tek şey Saka Kuşu olacaktır. Bir kuşun portresi olan Saka Kuşu, Theodore'un yaşam mücadelesine konuk olacaktır.

“Saka Kuşu” ülkemizde 13 Eylül tarihinde vizyona girecek.


5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası! Tüyleriniz diken diken olacak5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası! Tüyleriniz diken diken olacak
Bayramda sinemalarda hangi filmler var?Bayramda sinemalarda hangi filmler var?
Charlize Theron'un son filminde bakın kim rol alacakCharlize Theron'un son filminde bakın kim rol alacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Saka Kuşu fragman sinema

En Çok Okunan Trend Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimleri trafiğe açılıyor

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimleri trafiğe açılıyor

Ünlü eğlence mekanında büyük skandal!

Ünlü eğlence mekanında büyük skandal!

Engin Altan Düzyatan'dan Diriliş Ertuğrul dizisine veda mesajı!

Engin Altan Düzyatan'dan Diriliş Ertuğrul dizisine veda mesajı!

Ünlü koyu mesken tuttu! Görenler telefonuna sarıldı

Ünlü koyu mesken tuttu! Görenler telefonuna sarıldı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ünlü YouTuber, telefon jokeri oldu! Soruyu bilemeyince...

Ünlü YouTuber, telefon jokeri oldu! Soruyu bilemeyince...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bizim Hikaye'de şok final! O isim öldü mü?

Bizim Hikaye'de şok final! O isim öldü mü?

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran atasözü sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran atasözü sorusu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
DC'nin merakla beklenen Swamp Thing film fragmanı yayınlandı!

DC'nin merakla beklenen Swamp Thing film fragmanı yayınlandı!

47 Meters Down: Uncaged filmi fragmanı yayınlandı!

47 Meters Down: Uncaged filmi fragmanı yayınlandı!

Bayramda sinemalarda hangi filmler var?

Bayramda sinemalarda hangi filmler var?

Merakla bekleniyordu! The Old Guard filmine bakın hangi oyuncu dahil oldu

Charlize Theron'un son filminde bakın kim rol alacak

İşte gözden kaçırmış olabileceğiniz bilim kurgu filmleri

Gözden kaçırılan harika bilim kurgu filmleri

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.