Saka Kuşu filmi Türkçe fragmanı yayınlandı!

2017 yapımı 'Baby Driver' ile büyük bir çıkış yakalayan ve Altın Küre’ye aday gösterilen genç yıldız Ansel Elgort’un başrolünü üstlendiği drama filmi “Saka Kuşu”ndan ilk altyazılı fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Filmde başrol isme Oakes Fegley, Nicole Kidman, Sarah Paulson, Finn Wolfhard, Ashleigh Cummings, Luke Wilson, Aneurin Barnard, Luke Kleintank, Peter Jacobson, Willa Fitzgerald, Denis O'Hare ve Jeffrey Wright gibi oyuncular eşlik ediyor. Donna Tartt’ın aynı isimli romanından beyaz perdeye uyarlanan filmin yönetmenliğini ise son olarak 2015 yılında Saoirse Ronan’lı “Brooklyn” ile karşımıza çıkan John Crowley üstleniyor.

13 yaşındaki Theodore Decker'ın yaşamı, annesinin Metropolitan Müzesi'ne düzenlenen bir terörist saldırısında öldürülmesinin ardından altüst olur. Theo, tüm bu karmaşanın ortasında Saka Kuşu adı verilen paha biçilemez bir sanat eserini çalmıştır. Theo'nun annesinin bombalanma sonucu öldürüldüğü o günden geriye elinde kalan tek şey Saka Kuşu olacaktır. Bir kuşun portresi olan Saka Kuşu, Theodore'un yaşam mücadelesine konuk olacaktır.

“Saka Kuşu” ülkemizde 13 Eylül tarihinde vizyona girecek.