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Şaka yapmak isterken arkadaşının bileğini kırdı! "Kemik sesi geldi..."

10.07.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yer: İngiltere! Bir grup arkadaş, eğlenme amaçlı gittikleri parkta şoke eden bir olayla karşı karşıya kaldı. Sosyal medyada 4 günde tam 1.8 milyon kişinin izlediği videoda ayakta duran genç bir adama doğru koşan bir kişi, tıpkı futbol müsabakasındaki gibi kayarak müdahalede bulundu. Herkes bu hareketin şaka amaçlı yapıldığını gördü ancak ayakta duran adamın müdahale sonrasında sol ayak bileği kırıldı.

İngiltere'de bir grup arkadaş bir parkta çok ilginç bir olayla karşılaştı. Eğlenme amaçlı gittikleri parkta sohbet eden gençlerin yanında ayakta duran bir adam, hiç beklemediği bir anda hayatının şokunu yaşadı.

1.8 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

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Sosyal medyada paylaşılan ve 1.8 milyondan fazla kişinin izlediği videoda siyah tişörtlü bir genç, ayakta durduğu sırada arkadaşından gelen müdahale sonrasında sarsıldı.

KAYARAK YAPILAN MÜDAHALE SONRASI BİLEĞİ KIRILDI

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Arkadaşının; tıpkı futboldaki gibi koşarak gelip kayarak sol ayağına yaptığı müdahale sonrasında bileği kırılan genç, yere yığıldı ve şok içerisinde ayağına bakmaya başladı.

BİLEĞİNİ KIRDI, YARDIM ETMEYE ÇALIŞTI

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Ayağını gördükten sonra büyük bir endişe yaşayan adama sert şekilde müdahale eden genç hemen yardımcı olmaya çalıştı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

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Sol ayak bileği kırılan kişinin hemen hastaneye götürüldüğü ve ayağının alçıya alındığı öğrenildi.

ÖNCE GÜLDÜLER SONRA ŞOKE OLDULAR

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Çekim esnasında orada bulunan kişiler şaka amaçlı yapılan bu hareket sonrasında güldüler ancak durumun farkında vardıktan sonra şaşkınlıklarını gizleyemeyip, sessizliğe gömüldüler.

"AMAN TANRIM, BİLEĞİ KIRILDI!"

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Oturan gençlerden biri, "Aman Tanrım, bileği kırıldı!" şeklinde tepki verirken, diğerleri ise adeta dehşete kapılarak olayın şokunu yaşadı.

"KEMİK SESİ GELDİ"

Twitter'da paylaşılan videonun altına ise, "Resmen kırmızı kart!", "Umarım genç iyidir, bileği çok kötü çıktı", "Bu adam hayatta iyileşemez", "Kemik sesi geldi" ve "Alçıya alındığında ağrısını hissedeceği ağrının tarifi olmayacak" şeklinde yorumlar yapıldı.

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sosyal medya kırılma
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