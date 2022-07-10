Şaka yapmak isterken arkadaşının bileğini kırdı! "Kemik sesi geldi..."

İngiltere'de bir grup arkadaş bir parkta çok ilginç bir olayla karşılaştı. Eğlenme amaçlı gittikleri parkta sohbet eden gençlerin yanında ayakta duran bir adam, hiç beklemediği bir anda hayatının şokunu yaşadı.
Sosyal medyada paylaşılan ve 1.8 milyondan fazla kişinin izlediği videoda siyah tişörtlü bir genç, ayakta durduğu sırada arkadaşından gelen müdahale sonrasında sarsıldı.
Arkadaşının; tıpkı futboldaki gibi koşarak gelip kayarak sol ayağına yaptığı müdahale sonrasında bileği kırılan genç, yere yığıldı ve şok içerisinde ayağına bakmaya başladı.
Ayağını gördükten sonra büyük bir endişe yaşayan adama sert şekilde müdahale eden genç hemen yardımcı olmaya çalıştı.
Sol ayak bileği kırılan kişinin hemen hastaneye götürüldüğü ve ayağının alçıya alındığı öğrenildi.
Çekim esnasında orada bulunan kişiler şaka amaçlı yapılan bu hareket sonrasında güldüler ancak durumun farkında vardıktan sonra şaşkınlıklarını gizleyemeyip, sessizliğe gömüldüler.
Oturan gençlerden biri, "Aman Tanrım, bileği kırıldı!" şeklinde tepki verirken, diğerleri ise adeta dehşete kapılarak olayın şokunu yaşadı.
Twitter'da paylaşılan videonun altına ise, "Resmen kırmızı kart!", "Umarım genç iyidir, bileği çok kötü çıktı", "Bu adam hayatta iyileşemez", "Kemik sesi geldi" ve "Alçıya alındığında ağrısını hissedeceği ağrının tarifi olmayacak" şeklinde yorumlar yapıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum