Mynet Trend

Sakallarını hiç kesmiyor! Bir ülke onu konuşuyor: Ölüm tehditleri alıyorum

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 31.05.2019 10:16 | Son Güncelleme

Küçük yaşlardan beri yüzünde ve vücudunda kıllanma sorunu görülen genç kadın, ölüm tehditlerine rağmen tıraş olmayı reddediyor. İşte İngiltere'de gündem olan o kadın...

Sakallarını hiç kesmiyor! Bir ülke onu konuşuyor: Ölüm tehditleri alıyorum

Little Bear Schwarz olarak bilinen kadın görenleri şaşırtan bir özelliğe sahip. 36 yaşındaki kadının yüzü tıpkı bir erkeğinki gibi sakallı.

1

Little Bear, henüz 14 yaşındayken hemcinslerinden farklı olarak vücuduyla ilgili bazı değişiklikler fark etmiş. Yüzünde ve göğsünde yavaş yavaş kıllanma meydana geldiğini görmüş.

3

Bedenindeki anormallikler nedeniyle önceleri çok zorluk çektiğini söyleyen Little Bear Schwarz, bu sorun nedeniyle asla sevgili bulamayacağını düşünmeye başlamış.

6

Şimdilerde ergenlik döneminin çok zor geçtiğini anlatan Little Bear Schwarz, her sabah yüzündeki kılları kesmeye başladığını, bunun 'çok utanç verici' olduğunu söylüyor. Yüzündeki tüyleri saklamak için verdiği uğraştan pişmanlık duyduğunu belirtmeden de edemiyor.

7

Yıllar sonra bu duruma alıştığını ve yaşam şekli haline getirdiğini söyleyen Little Bear Schwarz, sakalını kesmeden dolaşmaya başladığını söylüyor. Kısa bir deneme sürecinin ardındansa bir daha traş olmayan Little Bear Schwarz, sakallı olarak dolaşmaya başlamış.

13

Little Bear Schwarz'ın küçükken yaşadığı korkulara rağmen sevgilileri de olmuş. Öyle ki, geçtiğimiz gün yeni sevgilisiyle (artık kocası) bir İngiliz tv kanalındaki programa konuk oldu. Programda çok önemli itiraflarda bulunan Little Bear Schwarz, 'yolda yürürken insanlar bana tuhaf bakıyorlar' diyerek yaşadıklarını özetledi. Çok daha kötü olaylarla karşılaştığını da anlatan Little Bear Schwarz, onlarca kişiden ölüm tehtidi aldığını da söyledi.

15

İmamoğlu sınava beraber çalışma sözü verdiİmamoğlu sınava beraber çalışma sözü verdi
Bu mezarlıkta ölüler gömülmüyor!Bu mezarlıkta ölüler gömülmüyor!
ABD alarmda! Son 25 yılın en yüksek oranıABD alarmda! Son 25 yılın en yüksek oranı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Little Bear Schwarz sakal

En Çok Okunan Trend Haberler

Çocuklar mezarlıkta buldu! Kavanozun içinde...

Çocuklar mezarlıkta buldu! Kavanozun içinde...

300 torunlu Hamo Ağa'dan iftar yemeği

300 torunlu Hamo Ağa'dan iftar yemeği

The Taste Türkiye'de gergin anlar! Yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

The Taste Türkiye'de gergin anlar! Yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Dünyaca ünlü turizm merkezine giden yolu kapattılar

Dünyaca ünlü turizm merkezine giden yolu kapattılar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Pitonla gösteri sonu oldu

Pitonla gösteri sonu oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kral, generali ile evlendi

Kral, generali ile evlendi

Bilim insanları tarih verdi: 13 Nisan 2029

Bilim insanları tarih verdi: 13 Nisan 2029

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu mezarlıkta ölüler gömülmüyor!

Bu mezarlıkta ölüler gömülmüyor!

ABD'deki kızamık salgınında vaka sayısı 971'e çıktı

ABD alarmda! Son 25 yılın en yüksek oranı

Öz kızlarını ilişkiye girmeye zorlayan baba kan dondurdu

Öz kızlarıyla ilişkiye girip videoya kaydetmiş!

Sosyal medyada tartışma yarattı! Doktorlar uyarıyor ama...

Fenomen isim bunu paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Korkunç gerçeği hastanede öğrendi! Her şey doğum sırasında olmuş

Korkunç gerçeği hastanede öğrendi! Her şey doğum sırasında olmuş

Kilo verdi, bambaşka biri oldu!

Siz bir de son halini görün

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.