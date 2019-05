Sakallarını hiç kesmiyor! Bir ülke onu konuşuyor: Ölüm tehditleri alıyorum

Yıllar sonra bu duruma alıştığını ve yaşam şekli haline getirdiğini söyleyen Little Bear Schwarz, sakalını kesmeden dolaşmaya başladığını söylüyor. Kısa bir deneme sürecinin ardındansa bir daha traş olmayan Little Bear Schwarz, sakallı olarak dolaşmaya başlamış.

Şimdilerde ergenlik döneminin çok zor geçtiğini anlatan Little Bear Schwarz, her sabah yüzündeki kılları kesmeye başladığını, bunun 'çok utanç verici' olduğunu söylüyor. Yüzündeki tüyleri saklamak için verdiği uğraştan pişmanlık duyduğunu belirtmeden de edemiyor.

Bedenindeki anormallikler nedeniyle önceleri çok zorluk çektiğini söyleyen Little Bear Schwarz, bu sorun nedeniyle asla sevgili bulamayacağını düşünmeye başlamış.

Little Bear, henüz 14 yaşındayken hemcinslerinden farklı olarak vücuduyla ilgili bazı değişiklikler fark etmiş. Yüzünde ve göğsünde yavaş yavaş kıllanma meydana geldiğini görmüş.

Little Bear Schwarz olarak bilinen kadın görenleri şaşırtan bir özelliğe sahip. 36 yaşındaki kadının yüzü tıpkı bir erkeğinki gibi sakallı.

Little Bear Schwarz'ın küçükken yaşadığı korkulara rağmen sevgilileri de olmuş. Öyle ki, geçtiğimiz gün yeni sevgilisiyle (artık kocası) bir İngiliz tv kanalındaki programa konuk oldu. Programda çok önemli itiraflarda bulunan Little Bear Schwarz, 'yolda yürürken insanlar bana tuhaf bakıyorlar' diyerek yaşadıklarını özetledi. Çok daha kötü olaylarla karşılaştığını da anlatan Little Bear Schwarz, onlarca kişiden ölüm tehtidi aldığını da söyledi.