Sakar bebek fil, çite sıkışınca olanlar oldu!

Khunseuk adlı fil, Chiang Mai tapınağında şaşkın bir pozisyonda çitin üzerinde asılı kalmış. Arka ayakları bir tahta çitin üzerine sıkışmış olduğu için ön ayaklarıyla dengede durup kurtulmaya çalışan bebek filin eğlenceli anları ve mücadeleyi bırakmayışı izleyenlerin yüzünü güldürmeyi başardı. Khunseuk adlı fil en sonunda nihayet sıkıştığı yerden kendini kurtarabildi.

Bu şaşırtıcı bir anlar, Tayland'daki bir sığınakta sakar bir bebek filin arka ayaklarını tahta bir çitin üzerinde havada asılı kalmasıyla ortaya çıktı.

Chiang Mai'de çekilen klip, ön ayakları üzerinde dengede duran sakar filin, iki arka ayağı bir çitin üzerinde sarkmasını konu alıyor.

Khunseuk adındaki genç fil, yaşlı bir fil onu çitin içinden izlerken, tehlikeli konumdan ayrılmaya çalışıyor.

Öne doğru kıvrılarak kayıyor çitin üstünden geçirmeyi başarıyor.

Enerjik fil daha sonra yaşlı dostuna gitmeden önce dengesini yeniden kazanıyor.

Bebek filin 'maceracı bir kişiliğe' sahip olduğunu ve daha önce gördüğü çocuklardan daha fazla enerjiye sahip olduğunu da söyleyen Khunseuk'un bakıcısının açıklamaları ise şöyle: 'Bu pozisyona nasıl girdiğini bilmiyorum. Çok maceracı bir kişiliğe sahip. Daha önce hiç bu kadar enerjik genç bir fil görmedim. ”

