Sakar Şakir oyuncuları kimler, konusu ne? Sakar Şakir filmi nerede ve kaç yılında çekildi?

Sakar Şakir filmi konusu ve oyuncuları Show Tv seyircilerinin araştırma konusu oldu. Unutulmaz filmlerden biri olan Sakar Şakir'in nerede çekildiği de merak edilen diğer konular arasında. Sakar Şakir bu akşam sinema severler ile buluşacak. Peki, Sakar Şakir nerede çekilmiştir? İşte Sakar Şakir filmi hakkındaki detaylar...
Sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir'e İstanbul'da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlar. Fakat Şakir yine sakarlıklarıyla olaylardan kurtulmayı başarır. Bu olaylar sırasında yolda ve İstanbul'da karşılaştığı Gardırop Fuat ile kovalamacaları sürmektedir. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını anlar ve delirir. Şakir ise yine sakarlık yaparak dükkânını havaya uçurur ve köyüne geri döner. İstanbul'un yarısı dükkânın patlamasıyla yanmıştır.
Ali Şen
Adile Naşit
Ünal Gürel
Macit Flordun
Necdet Yakın
Atilla Ergün
Kamer Sadık
Hakkı Kıvanç
Ayfer Feray
İhsan Yüce
Celal Yonat
Sakar Şakir çekimleri İstanbul'un Bakırköy ilçesinde gerçekleşti. Çekimlerin büyük bir çoğunluğu Yeşilköy'de yapıldı.