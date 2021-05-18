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Sakarya, Düzce, Karabük ve Kocaeli'de İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları protesto edildi

18.05.2021 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya, Düzce, Karabük ve Kocaeli'de İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları protesto edildi

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Sakarya, Düzce, Karabük ve Kocaeli'de İsrail'in Mecsid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde toplanan Sakarya Emek ve Demokrasi Bileşenleri üyeleri, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Burada grup adına açıklamayı okuyan Salim Aydın, İsrail'in son yıllarda Batı Şeria'daki yerleşimleri ilhak etmeye ve Doğu Kudus'ü de işgal sürecinin bir parçası haline getirmeye çalıştığını söyledi.

Aydın, son aylarda Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine saldıran devlet destekli Siyonist yerleşimcilere yönelik protestolar artınca Tel Aviv rejiminin acımasız yüzünü bir kez daha gösterdiğini dile getirerek, yüzlerce yaralı, gözaltı ve evlerinden sürülen insanların olduğunu anlattı.

Aydın, Filistin halkının daima yanında olduklarını ve direnişlerini saygıyla selamladıklarını belirtti.

- Düzce

Düzce'de de Filistinlilere destek için sivil toplum kuruluşları tarafından konvoy oluşturuldu.

Bahçeşehir mevkisinde toplanan vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla süsledikleri yaklaşık 200 araçla şehir turu attı.

- Karabük

Karabük'te ise Anadolu Gençlik Derneği organizasyonuyla Ömer Lütfü Özaytaç Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, konvoy oluşturup İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

Türk ve Filistin bayraklarıyla Kent Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, tekbir getirerek İsrail karşıtı sloganlar attı.

- Kocaeli

İsrail'in Mecsid-i Aksa ve Filistin'e yönelik saldırıları Kocaeli'de de kınandı.

Sabri Yalım Parkı'nda Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kocaeli Şubesince gerçekleştirilen organizasyona bazı siyasi parti il başkanları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Yoğun yağış altında toplanan grup, tekbir getirip İsrail karşıtı slogan attı.

Topluluğa hitap eden AGD Kocaeli İl Başkanı Kemal Halıcı, İsrail'in dünyanın gözlerine baka baka kadın, erkek, yaşlı, çocuk demeden katliam yaptığını söyledi.

Filistin'e somut adımlarla destek olunması gerektiğini ifade eden Halıcı, "Filistin ile devletler arası yapabileceğimiz tüm anlaşmaları yapmak işbirliğimizi artırmak zorundayız. İki devlet arasında uluslararası kanunlar çerçevesinde yapılabilecek tüm anlaşmaları fırsata çevirmeli ve Filistin’i bu ablukadan kurtarmalıyız. Farklılıklarımızı, kavgayı bir kenara bırakalım, tüm siyasi partiler bir araya gelsin ve Kudüs ittifakı oluşturulsun." diye konuştu.

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Sakarya Karabük Düzce Filistin İsrail

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