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  4. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlama) Denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı. İlgili birimlerimiz burada bütün denetimleri periyodik olarak ciddi şekilde yapıyor, buna devam edecekler. Herhangi bir k

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlama) Denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı. İlgili birimlerimiz burada bütün denetimleri periyodik olarak ciddi şekilde yapıyor, buna devam edecekler. Herhangi bir k

SAKARYA HABERLERİ  | 05.07.2020 12:15 | Son Güncelleme

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlama) Denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı. İlgili birimlerimiz burada bütün denetimleri periyodik olarak ciddi şekilde yapıyor, buna devam edecekler. Herhangi bir kusur, ihmal varsa hem adli hem de idari soruşturmada zaten ortaya çıkacaktır ve gereği yapılacaktır."


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İkindi
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Akşam
20:40
Yatsı
22:28

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazar

Esra Eczanesi
Adapazari
Gözde Eczanesi
Adapazari
Karaağaç Eczanesi
Adapazari
Kent Eczanesi
Yenikent
Şentürk Eczanesi
Adapazari
Altınköşe Eczanesi
Akyazi
Burak Okur Eczanesi
Arifiye
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