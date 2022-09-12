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Sakarya Zaferi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla Polatlı'da yürüyüş düzenlendi

12.09.2022 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Zaferi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla Polatlı'da yürüyüş düzenlendi

Sakarya Zaferi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'nın Polatlı ilçesinde "Diriliş Yolu Yürüyüşü: Bu Yolun Sonu İstiklal" adlı etkinlik düzenlendi.

Ankara Kent Konseyi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının organizasyonuyla gerçekleştirilen yürüyüş, Polatlı Sakarya Mahallesi girişinden başlayıp 12. Grup Şehitliği'nde sona erdi.

Yürüyüşün ardından Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101. yılına özel "Diriliş Yolu: Bu Yolun Sonu İstiklal" adlı lirik anlatı sahnelendi.

Etkinlikte konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 101 yıl önce emperyalist devletlerin vatanı paylaşmaya çalıştığını söyledi.

Yavaş, 101 yıl önce bir olan Türk milletinin Polatlı ve Haymana topraklarında Yunanlara gerekli dersi verdiğini belirterek, "101 yıl sonra bakıyoruz ki Ege'de aynı Yunan ordusu, aynı şekilde tacizlere başladı. İşte bizler bir beraber olur, burada Yunanlara verilen dersi kendi içimizde yaşamaya başlarsak, bu birlik ve beraberliğimizi korursak, bu şekilde tacizlere verilecek en büyük cevap olacaktır." dedi.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ise 5713 şehidin Polatlı ve Haymana topraklarını kanlarıyla sulayarak vatanı kurtardığını dile getirdi.

Yıldızkaya, şunları söyledi:

"Bu topraklar Türk'ün son direnç noktası. Bu topraklarda Polatlı direndi, Haymana direndi, Türk milleti direndi ve geçilmez kılındı. Son kale yapıldı. Biz bunun idrakindeyiz, bu sorumluluğun farkındayız. Bunun için de programlar tertip ediyoruz. Bunları anlatmak lazım gençlerimize, çocuklarımıza çünkü Türk çocukları ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmaya muktedirdir."

Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut da Sakarya Zaferi'ni gelecek nesillere aktarmak için Polatlı Belediyesi ile çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

Programa bazı milletvekilleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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