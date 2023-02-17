Sakarya'da 10 bin 42 depremzede misafir ediliyor

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, depremin ilk anından itibaren Valilik koordinasyonunda bir merkez oluşturulduğu ve depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere toplanan çeşitli yardımların bölgeye gönderilmeye devam ettiği belirtildi.

Deprem bölgelerinden kente gelen depremzede vatandaşlar için AFAD İl Müdürlüğü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali ve ilçe kaymakamlıklarında kayıt ve kabul masası kurulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"17 Şubat itibarıyla Valiliğimiz koordinasyonunda kurulan başvuru ve kabul merkezlerine 10 bin 42 kişi başvurarak kayıt yaptırmış olup bu vatandaşlarımızdan KYK yurtları, misafirhane ve benzeri yerlerde 1152 kişi misafir edilmektedir. Kendi imkanlarıyla akraba veya tanıdıklarının yanına gelen 8 bin 890 depremzede vatandaşımız bulunmaktadır. Valiliğimizce belirlenen kayıt ve kabul merkezlerine varsa halen başvurmayan, kendi imkanlarıyla ilimize gelerek yakınları vasıtasıyla konaklayan depremzede vatandaşlarımızın, kimlik ve iletişim bilgilerini kayıt ve kabul merkezlerine bildirmesi büyük önem arz etmektedir."

