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Sakarya'da 12 bin 873 depremzede misafir ediliyor

02.03.2023 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden gelen 12 bin 873 depremzede ağırlanıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, depremlerin ardından kentte valilik koordinasyonunda bir merkez oluşturulduğu, kayıt işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kentte 1 Mart itibarıyla başvuru ve kabul merkezlerine 12 bin 873 kişinin kayıt yaptırdığı aktarılan açıklamada, "Bu vatandaşlarımızdan KYK yurtları, misafirhane, otel ve benzeri yerlerde 1710 kişi misafir edilmektedir. Kendi imkanlarıyla akraba veya tanıdıklarının yanına gelen 11 bin 163 depremzede vatandaşımız bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, valilikçe belirlenen kayıt ve kabul merkezlerine başvurmayan depremzedelerin kimlik ve iletişim bilgilerini bildirmesinin önem arz ettiği kaydedildi.

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Sakarya kayıt işlemleri misafir

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