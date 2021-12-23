Sakarya'da atıklar enerjiye dönüşüyor, çevre ve ekonomiye katkı sağlanıyor

Sakarya'da, atıkların enerjiye dönüştürülmesiyle çevreye ve ekonomiye katkıda bulunuluyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından atıkların bertarafı için hayata geçirilen Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi (SEKAY) projesiyle çöpten elektrik enerjisi üretimi devam ediyor.

Bu yıl, toplamda 344 milyon kilogram çöpten kağıt, cam, metal ve plastikten oluşan 3 milyon 872 bin kilogram atık, geri dönüştürüldü. Bu atıklardan, gazların toplanmasıyla jeneratör vasıtasıyla elektrik üretildi.

Dönüşüme alınan atıkların dışında kalan çöplerden ise yine elektrik ve gübre ile çimento fabrikası yakıtı üretildi. Bu çalışmalar sırasında tüm geri dönüşüm prosesleri kullanılarak doğaya en büyük katkı verildi.

SEKAY'da faaliyete alınacak 2. lot depolama alanıyla gelecek 30 yıllık ihtiyaç karşılanmış olacak. Bu sayede her türlü atığın doğaya verdiği tahribatın önüne geçilerek, şehrin kullanımı için enerji üretimi gerçekleştirilecek.

- "Cennet Sakarya'mızı koruyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentin doğasının korunması ve çevresel faktörlere büyük hassasiyet gösterdiklerini belirtti.

Sakarya'yı "dünyanın minyatürü cennet şehir" olarak tanımlayan Yüce, "Doğası, doğal kaynakları, turizm alanları, 4 mevsim güzelliği, gölleri, akarsularıyla sayılamayacak kadar güzelliğe sahip. Biz de bu emaneti korumak için SEKAY'ımızla atıkları en iyi şekilde muhafaza edip geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bu sayede hem doğamıza hem de ekonomimize katkı sunuyoruz. Sıfır atık yönetimiyle kentimizin doğasını koruyarak çöpten üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



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