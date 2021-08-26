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Sakarya'da bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin iki şüpheli yakalandı

26.08.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aynı bölgedeki bıçaklı kavgada gözaltına alınan 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı.

Erenler Caddesi'ndeki çay bahçesinde 24 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavganın ardından polisin inceleme yaptığı sırada hareket halindeki araçtan ateş açılmasına ilişkin aranan iki şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler F.M. (20) ve S.Ç'nin (21) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan bıçaklı kavganın ardından gözaltına alınan zanlılar N.A, F.A, Y.A. ve B.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erenler ilçesindeki çay bahçesinde 24 Ağustos'ta çıkan bıçaklı kavgada F.K. (53) ve F.K. (51) yaralanmış, kavgaya ilişkin zanlılar N.A, F.A, Y.A. ve B.A. gözaltına alınmıştı. Ekiplerin olay yerinde inceleme yaptığı sırada hareket halindeki otomobilden ateş açılması sonucu kurşunların isabet ettiği C.T. (26) yaralanmıştı.

Sakarya'da aynı bölgede bıçaklı kavga ve silahlı saldırı: 3 yaralı

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