Sakarya'da bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin iki şüpheli yakalandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı.

Erenler Caddesi'ndeki çay bahçesinde 24 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavganın ardından polisin inceleme yaptığı sırada hareket halindeki araçtan ateş açılmasına ilişkin aranan iki şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler F.M. (20) ve S.Ç'nin (21) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan bıçaklı kavganın ardından gözaltına alınan zanlılar N.A, F.A, Y.A. ve B.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erenler ilçesindeki çay bahçesinde 24 Ağustos'ta çıkan bıçaklı kavgada F.K. (53) ve F.K. (51) yaralanmış, kavgaya ilişkin zanlılar N.A, F.A, Y.A. ve B.A. gözaltına alınmıştı. Ekiplerin olay yerinde inceleme yaptığı sırada hareket halindeki otomobilden ateş açılması sonucu kurşunların isabet ettiği C.T. (26) yaralanmıştı.





Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz