Sakarya'da bulunduğu aracın motoruna kedi giren öğrenciyi polis sınava yetiştirdi

Sakarya'da bulunduğu aracın motor kısmına kedi giren öğrenci, polisler tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği salona ulaştırıldı.

Yeğenini, YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) gireceği salona götürmek için yola çıkan Tunahan K, Erenler Et Balık Kavşağı'nda araçtan kedi sesi geldiğini fark ederek, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları, araçta bulunan öğrenci Ömer M'yi sınava gireceği Adapazarı ilçesindeki Karaman Aykut Yiğit Ortaokuluna götürdü.

Aracın motor kısmındaki iki kedi ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Aile, polis ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz