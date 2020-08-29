YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da çıkan çöplük yangınına müdahale ediliyor

Sakarya'da çıkan çöplük yangınına müdahale ediliyor

SAKARYA HABERLERİ  | 29.08.2020 16:55 | Son Güncelleme

Sakarya'da çıkan çöplük yangınına müdahale ediliyor

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan çöplük yangınına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Yeni Mahalle Sakarya Nehri yakınından bulunan çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisi ve kurumuş otların sıklığı nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçların girmekte zorlandığı alanda müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada çöplerin arasında yer alan lastiklerin tutuşmasıyla gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durdurulduSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durduruldu
KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecekKYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek
En Çok Okunan Yerel Haberler
Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor
Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor
İşadamı Aldudak’tan doğalgaz rezervi açıklaması
İşadamı Aldudak’tan doğalgaz rezervi açıklaması
‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi
‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi
Diyarbakır'da yoğurt bakraçlarına saklanan uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır'da yoğurt bakraçlarına saklanan uyuşturucu ele geçirildi
Gelin arabasında yazan not görenleri güldürdü
Gelin arabasında yazan not görenleri güldürdü
GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te çıkan fabrika yangını söndürüldü
GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te çıkan fabrika yangını söndürüldü

Sakarya Namaz Vakitleri 29 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:45
Sabah
06:15
Öğle
13:04
İkindi
16:46
Akşam
19:43
Yatsı
21:08

Sakarya Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Cumartesi

Duru Eczanesi
Adapazari
İlim Eczanesi
Yenikent
Ömür Eczanesi
Adapazari
Altınköşe Eczanesi
Akyazi
Arifiye Eczanesi
Arifiye
Hacıoğlu Eczanesi
Erenler
Zeynep Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi hizmete başlıyor
Yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi hizmete başlıyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Sakarya'da 3 ev yandı
Sakarya'da 3 ev yandı
Adapazarı'nda Kaza: 2 Ölü
Adapazarı'nda Kaza: 2 Ölü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.