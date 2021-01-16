Sakarya'da engelliler ibadet ve sosyal aktivitelerini "engelsiz" yapabilecek

EMRE AYVAZ - Sakarya'da işitme, görme ve bedensel engelli bireyler, yapımına başlanan "Engelliler Cami ve Eğitim Külliyesi" projesi ile ibadetlerini ve sosyal aktivitelerini daha rahat gerçekleştirme imkanına kavuşacak. Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla İl Müftülüğü ve Sakarya Engelliler Camii Derneği iş birliğiyle proje başlatıldı. Adapazarı ilçesinde yaklaşık 3 bin metrekare alan üzerinde inşaatı devam eden proje kapsamında, engelliler için 600 kişi kapasiteli bir cami ile eğitim ve sosyal aktivitelerin yapılabileceği iki bina inşa edilecek. Engeli bulunan herkese olanak sağlayacak 430 metrekarelik camide, görme engelliler için yönlerini bulabilmeleri adına kabartmalı halı kullanılacak. Bedensel engellilerin tekerlekli sandalyeyle namaz kılabilmeleri için özel alan ayrılan camide, işitme ve konuşma yetisi olmayan engelliler işaret diliyle projeksiyona yansıtılacak yayına bakarak ibadetlerini yapabilecek. Engelli kadınlar da cami içerisine yapılacak asansörle kendileri için ayrılan bölüme çıkarak namazlarını eda edebilecek.

Projede, engellilerin eğitim ve sosyal faaliyetlere katılabilecekleri alanlar da unutulmadı. Engelliler, içerisinde kabartma Kur'an Kursu, kütüphane, okuma salonu, aşevi, kafeterya, spor salonu, resim, ahşap, toprak ve el işi atölyelerinin de yer alacağı külliyede keyifli vakit geçirebilecek. - "Tüm vatandaşlarımız istifade edecek" İl Müftüsü Hasan Başiş, AA muhabirine, inşaat çalışmaları devam eden asansörlü caminin engellilerin daha rahat ibadet edebilmeleri için projelendirildiğini anlattı. Caminin iç dizaynının engellilere göre tasarlandığını aktaran Başiş, "Sadece engelliler değil, tüm vatandaşlarımız bu camiden en iyi ve en güzel şekilde istifade edebileceklerdir." dedi. Başiş, camiden sonra 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu, kütüphane, okuma salonu gibi sosyal alanların da yapılacağını belirterek, inşaatın bir an önce bitmesini istediklerini söyledi. Toplumda herkesin bir arada yaşadığını vurgulayan Başiş, şöyle konuştu: "Fertler eğer birbirinin derdiyle dertlenmiyor, neşesiyle neşelenmiyorsa o toplum, toplum olmaktan uzak. Sadece kalabalık halinde devam edip gider. Asıl engel, engelli vatandaşlarımızın derdiyle dertlenmemektir. Elhamdülillah şu ana kadar güzel gelişmeler oldu. Engelli vatandaşlarımıza her sahada sahip çıkılıyor. Arzumuz, Türkiye'de örnek olacak bu cami ve müştemilatının bir an önce hizmete ve ibadete açılmasıdır."