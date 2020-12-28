YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da evde çıkan yangında yaşlı çift öldü

Sakarya'da evde çıkan yangında yaşlı çift öldü

SAKARYA HABERLERİ  | 28.12.2020 21:40 | Son Güncelleme

Sakarya'da evde çıkan yangında yaşlı çift öldü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti.

Eşme Mahallesi'nde Mehmet (81) ve Havva Şervan'a (80) ait iki katlı ahşap evde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evde iki kişinin olduğu bilgisi üzerine içeri giren 112 Acil Servis ekipleri, Mehmet ve Havva Şervan çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya da yetkililerden bilgi aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'yi sevindiren kare! Türkiye'yi sevindiren kare!
KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecekKYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

Sakarya Namaz Vakitleri 28 Aralık Pazartesi

İmsak
06:43
Sabah
08:15
Öğle
13:05
İkindi
15:24
Akşam
17:45
Yatsı
19:11

Sakarya Nöbetçi Eczaneler28 Aralık Pazartesi

Kent Eczanesi
Yenikent
Kutluhan Eczanesi
Adapazari
Ömür Eczanesi
Adapazari
Hastane Eczanesi
Akyazi
Balaban Eczanesi
Arifiye
Merkez Eczanesi
Erenler
Ferizli Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.