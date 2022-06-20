Sakarya'da fındık üreticileri ZİHA ile maliyet ve zamandan tasarruf edecek

ÖMER FARUK CEBECİ - Sakarya'da bazı fındık üreticileri, ilaçlama ve gübreleme faaliyetlerinde su, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla Zirai İnsansız Hava Araçları'ndan (ZİHA) yararlanıyor.

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleri, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonunun (TARIMKON) destekleriyle kentte fındık üretiminin kolaylaştırılması ve veriminin artırılması amacıyla dronla ilaçlama yapılmaya başlandı.

Geleneksel yöntemlere göre daha uygun maliyetle yaptırılabilen dronla ilaçlama, su, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamasının yanında engebeli arazilerde çalışmak zorunda kalan üreticilerin olası yaralanmalarının önüne geçilmesini sağlıyor.

Sakarya'daki çiftçileri bilgilendirme faaliyetleri kapsamında şimdiye kadar 10'dan fazla arazide dronla ilaçlama yapıldı.

Çiftçiler için elle veya iş makineleriyle yapılan ilaçlamalara nazaran daha uygun ücretli olan ZİHA, üreticiler tarafından tercih edilmeye başlandı.

- "Çok faydalı olacağını düşünüyorum"

STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, borsa olarak tarıma çok önem verdiklerini anlattı.

Dünyada teknolojinin sürekli geliştiğini ve tarımda da bu teknolojiye ayak uydurulması gerektiğini belirten Sarı, TARIMKON ile yaptıkları iş birliği çerçevesinde dronla ilaçlama çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

Çalışmaların başarıyla yürüdüğünü ifade eden Sarı, "Her şeyin maliyeti artık çok yüksek. Teknolojiye ayak uydurduğumuz sürece tarım olarak da diğer ülkelerden çok daha ileriye gideriz. Dronla ilaçlamanın hem mazot maliyeti hem de fındık bahçelerindeki dalların zarar görmemesi açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Sarı, çiftçilerden olumlu dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi.

- "Traktörle iki saatte uygulanan ilacı ZİHA'larla 15-20 dakikada yapıyoruz"

ZİHA operatörü Serkan Başar da 10, 20 ve 30 litrelik tanklara sahip dronlarla ilaçlama yaptıklarını ifade etti.

İlacı ağacın en alt dalına kadar ulaştırabildiklerini belirten Başar, dronla hem katı hem sıvı gübre uygulaması da yapılabildiğini söyledi.

Traktörle geleneksel yöntemle iki saatte uygulanan 600 litrelik ilacın, ZİHA'larla 15-20 dakikada yapılabildiğine dikkati çeken Başar, "ZİHA, başlı başına bir yenilik. Hem iş gücünden hem zamandan hem sudan tasarruf." dedi.

Bir depoyla 15 dakikalık sürede yaklaşık 20 dönümlük alanı ilaçlayabildiklerini dile getiren Başar, "Bir su damlacığını kırk makrona bölüyor cihazlar. O yüzden ilacın saf halini yaprağa yapıştırıyor. Cihazlar otonom uçuşa sahip, öncesinde 6 kameralı dronlarla bitki analizi yapıyoruz. Bir fındık ocağında kaç kilogram fındık çıkacağını hesaplayabiliyoruz. Sadece fındık olarak düşünmeyelim; ekin, çeltik, buğday, tüm hububat ürünlerinde dronlarımız görev yapmakta." ifadesini kullandı.

TARIMKON Genel Başkanı Hakan Yüksel de federasyon olarak tarımda verimliliği artırmak adına teknolojiyi kullandıklarını, insansız hava araçlarıyla zirai ilaçlama yapıldığını belirterek, geleneksel yöntemlerle arasındaki farkı üreticilere anlattıklarını söyledi.

- "Bu çalışmanın faydalı olduğuna inanıyorum"

Üretici Alaattin Paşa Kaba da dronla ilaçlamanın geleneksel yöntemlere nazaran daha faydalı olacağını düşündüğünü dile getirdi.

Eğimli alanlarda dronun çiftçilerin işini kolaylaştıracağına inandığını belirten Kaba, "Dronların, dünyada insanların hayatında ve tarımsal anlamda da ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. O yüzden bu çalışmanın faydalı olduğuna inanıyorum." dedi.

Kaba, teknik raporların paylaşılmasıyla bölgesel ilaçlamanın artacağına işaret ederek, "Çiftçilerin işlerinin kolaylaşacağını, maliyetlerin düşeceğini, bununla birlikte hem fındık üretimine hem kalitesine ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

