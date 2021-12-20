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Sakarya'da hayvancılığın geliştirilmesi için 60 bin dekar mera alanı ıslah edilecek

20.12.2021 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da hayvancılığın geliştirilmesi için 60 bin dekar mera alanı ıslah edilecek

Sakarya'da hayvancılığın geliştirilmesi için 60 bin dekar mera alanı ıslah edilecek

Sakarya'da hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla 60 bin dekarlık mera alanının ıslah edilmesi için Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Belediye binasında düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Ekrem Yüce, kentte tarımın ve hayvancılığın gelişerek daha ileri noktaya taşınması için tüm imkanları sunacaklarını belirtti.

Çiftçiyi desteklemek ve onların sorunlarına çözümler üretmek için Tarım ve Orman Bakanlığıyla çalıştıklarını anlatan Yüce, şunları kaydetti:

"Bu protokolle ilimizdeki meraların ıslahı ve otlatma kapasitelerinin artırılması, münavebeli otlatma programına geçilmesi için çalışma başlatacağız. İlimizdeki yaklaşık 60 bin dekar mera alanının 1. etapta 10 binlik kısmının ıslahı konusunda çalışma başlattık. İmkanlarımız ölçüsünde ilimizde hayvancılığın geliştirilmesi, meraların otlatma kapasitelerinin artırılması ve üretimde en büyük girdi kalemi olan kaliteli kaba yem açığının karşılanması amacıyla bu ıslah programına katkı sağlamak istedik."

Yüce, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğini kurarak çiftçilerin desteklemelerden faydalanmasını sağladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sera AŞ'nin de üyesi olduğu Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği, Sakarya'da damızlık tesisini kurarak çalışmalara başlamış durumdadır. Manda yetiştiricisi olmak isteyen kişiler damızlık hayvanlarını buradan alabilirler ve Bakanlığın yüzde 50 hibe desteklerinden faydalanabilirler. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sera AŞ. olarak manda sütünün işlenmesi ve değerlendirilmesi konusundaki proje çalışmalarımız da halihazırda devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak tarımın her kolunda çiftçimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Tarımsal üretim olmadan kalkınma olmaz."

Kentte 20 bin ailenin hayvancılık yaptığını bildiren İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem de yem maliyetinin düşürülmesi, kalitenin artırılması noktasında meraların çok önemli yer tuttuğunu belirterek, yaklaşık 8,8 milyon lira bütçeli projeye katkılarından dolayı Yüce'ye teşekkür etti.

Yüce ve Özerdem, daha sonra protokolü imzaladı.

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