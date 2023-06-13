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Sakarya'da ilkokul öğrencilerinin yağmur suyuyla yetiştirdiği mahsuller ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

13.06.2023 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde depolanan yağmur sularıyla hobi bahçelerini sulayan ilkokul öğrencileri, yetiştirdikleri sebzeleri ihtiyaç sahiplerine gönderiyor.

Milli Eğitim ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarınca ortaklaşa yürütülen "Temiz Okul ve Temiz Enerji, Çevre Dostu 1000 Okul" projesi kapsamında, Yeni Mahalle'deki Osman Salihoğlu İlkokulunun çatısına güneş panelleri de kuruldu.

Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yakup Akban, AA muhabirine, okulun enerji ihtiyacının yarıya yakınının güneş panelleriyle karşılandığını, depolanan yağmur sularıyla da öğrencilerin hobi bahçesinin sulandığını söyledi.

Okul müdürü Yusuf Karaca da proje kapsamında bu yıl tüm eksikliklerin tamamlandığını, şu anda tasarruf aşamasında olduklarını anlattı.

Karaca, "Mevsimine göre değişiyor, yaz aylarında bu oran daha da artacak. Mayıs ayı faturamız normalde 4 bin 500 lirayken şu an 2 bin 300 liraya düşmüş durumda. Malum havalar çok güneşli gitmedi. Ona rağmen yüzde 50 gibi tasarruf sağlamış. Bu şekilde doğaya katkı sunuyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerin bahçede karalahana, patates, yeşil soğan, nohut, bezelye ve domates yetiştirdiklerini anlatan Karaca, elde edilen mahsullerin ihtiyaç sahibi ailelere ve okul etkinliklerinde dağıtıldığını söyledi.

"DOĞAL ŞEYLERLE BAHÇE ELDE ETTİK"

3'üncü sınıf öğrencisi Buğlem Öztürk de nene ve dedelerinden kalan ata tohumlarını buraya ektiklerini belirterek, "Gübre olarak da hayvan gübresi kullandık. Her şey doğal. Ben zaten doğayla ilgilenmeyi seviyorum. Ürünleri ekerken yaşadığımız heyecan çok iyi geldi." dedi.

4'üncü sınıf öğrencisi Hiranur Alemdar da hobi bahçesine bakınca güzellik hissettiğini dile getirdi.

Boş alana çeşitli sebze tohumları ektiklerini anlatan Alemdar, "Hiç dışarıdan bir şey kullanmadık. Doğal şeylerle bahçe elde ettik. Bu şekilde çok güzel oldu, okulumuza güzellik kattı." ifadesini kullandı.

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Kocaali güneş enerjisi öğrenci tarım Sebze eğitim

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