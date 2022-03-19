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Sakarya'da kahvehanede çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü

19.03.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaçan şüpheli, polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

Sakarya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Arifiye ilçesindeki bir kahvehanede gece saatlerinde Adem Bir (47) ile Z.B. (52) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Z.B, tüfekle Bir'i yaraladı.

Sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir'in cenazesi, incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

Kaçan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

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