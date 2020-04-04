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Sakarya'da Kovid-19 tedbir ve uygulamaları sürüyor

SAKARYA HABERLERİ  | 04.04.2020 20:13 | Son Güncelleme

Sakarya'da Kovid-19 tedbir ve uygulamaları sürüyor

Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tedbirlere uymayan 2 işletme hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğünün denetimleri sırasında Adapazarı ilçesinde bir restoranın müşteri kabul edip kapıları kilitlediği ve alkol servisi yaptığı tespit edildi.

Çilingir vasıtasıyla kapıyı açan polis ekiplerince içeridekilerin tamamına, Hıfzıssıha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.

Ekipler ayrıca işletme hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi (bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma) gereğince adli işlem başlattı.

- Geyve'de kumar oynatan işletmeye baskın yapıldı

Geyve ilçesinde bir bina içerisindeki işletmede 13 kişinin bir araya gelerek kumar oynadığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi.

Baskında iş yerinde bulunan kişilere Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150'şer lira idari para cezası verildi.

Ekipler ayrıca iş yeri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi gereğince adli işlem başlattı.

- Sakarya-Düzce arasındaki bağlantı yolları molozla kapatıldı

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında araç giriş ve çıkışlarının yasaklandığı Sakarya'nın Düzce sınırındaki yollar kapatıldı.

Kamyonlarla taşınan molozlar, Sakarya ile Düzce'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçeleri arasında kontrolsüz araç geçişinin engellenmesi için Kocaali ilçesi Yanıksayvant, Kızılüzüm ve Görele mahallerine döküldü.

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Anahtar Kelimeler:
Kovid-19 tedbirleri Sakarya

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