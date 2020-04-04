Sakarya'da Kovid-19 tedbir ve uygulamaları sürüyor

Geyve ilçesinde bir bina içerisindeki işletmede 13 kişinin bir araya gelerek kumar oynadığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğünün denetimleri sırasında Adapazarı ilçesinde bir restoranın müşteri kabul edip kapıları kilitlediği ve alkol servisi yaptığı tespit edildi.

- Sakarya-Düzce arasındaki bağlantı yolları molozla kapatıldı

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında araç giriş ve çıkışlarının yasaklandığı Sakarya'nın Düzce sınırındaki yollar kapatıldı.

Kamyonlarla taşınan molozlar, Sakarya ile Düzce'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçeleri arasında kontrolsüz araç geçişinin engellenmesi için Kocaali ilçesi Yanıksayvant, Kızılüzüm ve Görele mahallerine döküldü.

