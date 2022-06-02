YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da oğlunu tüfekle yaralayan anne intihar etti

Sakarya'da oğlunu tüfekle yaralayan anne intihar etti

02.06.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da oğlunu tüfekle yaralayan anne intihar etti

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tartıştığı oğlunu yaralayan anne aynı tüfekle intihar etti.

Dağyoncalı Mahallesi'nde yaşayan N.E. (44), henüz bilinmeyen nedenle oğlu M.E. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine oğlunu av tüfeğiyle yaralayan N.E, aynı silahla kendisine ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, N.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.E'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

N.E'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da hayvancılığın geliştirilmesi için 60 bin dekar mera alanı ıslah edilecekSakarya'da hayvancılığın geliştirilmesi için 60 bin dekar mera alanı ıslah edilecek
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önünde oturma eylemi yapıldıEskişehir Büyükşehir Belediyesi önünde oturma eylemi yapıldı
İtalyan kulübü Milan, ABD şirketi RedBird Capital Partners'a satıldıİtalyan kulübü Milan, ABD şirketi RedBird Capital Partners'a satıldı
Anahtar Kelimeler:
İntihar Sakarya

Sakarya Namaz Vakitleri 2 Haziran Perşembe

İmsak
03:27
Sabah
05:22
Öğle
13:01
İkindi
17:00
Akşam
20:31
Yatsı
22:17
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çıplak protestolarıyla tanınıyordu! Korkunç tehditler alıyor

Çıplak protestolarıyla tanınıyordu! Korkunç tehditler alıyor

Ağzınıza bile sürmeyin: Kansere neden oluyor

Ağzınıza bile sürmeyin: Kansere neden oluyor

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Cinsel ilişki itirafı olay oldu! Eski kocası duymasın

Cinsel ilişki itirafı olay oldu! Eski kocası duymasın

Etraftan duyduklarınızla son kararınızı vermeyin

Etraftan duyduklarınızla son kararınızı vermeyin

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.