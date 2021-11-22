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Sakarya'da restoranda çıkan yangın söndürüldü

22.11.2021 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da restoranda çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde restoranda çıkan yangın söndürüldü.

Küçük Karasu Mahallesi'nde Serpil Y'ye ait balık restoranında yangın çıktı.

Yangını fark eden işletme sahibi, durumu itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bacada başlayan ve çatıya sıçrayan yangını kısa sürede söndürdü.

İş yeri sahibi söndürme çalışmalarını gözyaşları içerisinde izledi.

Dumandan etkilenen Serpil Y'ye sağlık görevlileri ambulansta müdahalede bulundu.

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