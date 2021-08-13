YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, 2 oğlu yaralandı

Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, 2 oğlu yaralandı

13.08.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, 2 oğlu yaralandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde silahlı saldırıda bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

İddiaya göre, Alifuatpaşa Mahallesi'nde yer alan sebze meyve halinde A.Ç, daha önce aralarında tartışma yaşanan Salih Atan (61) ile oğulları Yunus ve Emre Atan'a silahla ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan baba ve 2 oğlu, Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Salih Atan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, oğulları ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından aranıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşetiİstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşeti
İstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşetiİstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşeti
Kocaali Belediyesi Meclisi üyeleri, huzur haklarını yangın mağdurları için Türk Kızılay'a bağışladıKocaali Belediyesi Meclisi üyeleri, huzur haklarını yangın mağdurları için Türk Kızılay'a bağışladı
Anahtar Kelimeler:
Sakarya silahlı saldırı

Sakarya Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cuma

İmsak
04:22
Sabah
05:59
Öğle
13:08
İkindi
16:58
Akşam
20:07
Yatsı
21:38

Sakarya Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Cuma

Ayşe Handan Eczanesi
Adapazari
Işık Eczanesi
Adapazari
Şifa Eczanesi
Yenikent
Türkdoğdu Eczanesi
Akyazi
Gülnihal Eczanesi
Arifiye
Kübra Eczanesi
Erenler
Zeynep Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da karısı, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren polis memuru yaşamına son verdi

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da karısı, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren polis memuru yaşamına son verdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ordu'da kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan genç kız öldü

Ordu'da kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan genç kız öldü

Sivasspor-Dinamo Batum maçına doğru

Sivasspor-Dinamo Batum maçına doğru

Afyonkarahisar'da tartıştığı torununu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da tartıştığı torununu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.