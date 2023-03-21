Sakarya'da "tamamlama vizesi" alan 26 yatırım 934 kişiye iş kapısı oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen yıl Sakarya'da 934 kişiye iş imkanı sunan 259 milyon 467 bin 849 liralık yatırıma "tamamlama vizesi" verdi.

AA muhabirinin Bakanlık verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin otomotiv, sanayi, enerji ve tarım alanında önemli şehirlerinden Sakarya'da 2022'de hayata geçirilen 26 proje, tamamlama vizesi (teşvik alan şirketlerin yatırımını tamamladığına ilişkin onay) aldı.

Sabit yatırım tutarı 259 milyon 467 bin 849 lirayı bulan yatırımlarla 934 kişi iş sahibi oldu, ağırlıklı imalat sanayisi olmak üzere tekstil, tarım, eğitim ve birçok alanda önemli yatırımlar hayata geçirildi.

Teşviklendirilen projeler, devletin sağladığı sigorta primi iş veren hissesi, yüzde 90'a varan vergi indirimi, faiz yardımı, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası gibi desteklerden faydalanıyor.

2022'DEKİ EN BÜYÜK YATIRIM METAL YAPI MALZEMELERİ İMALATINDA OLDU

Sakarya'daki projeler arasında yatırım tutarının büyüklüğü bakımından ilk sırayı iskele ve kalıp üretimi yapan firmanın 90 milyon 663 bin liralık yatırımı aldı. Metal yapı malzemeleri imalatı yapılan bu projeyle 185 kişi iş sahibi oldu. Proje, en fazla istihdam sağlayan yatırım olarak kayıtlara geçti.

Gıda firması tarafından hayata geçirilen 37 milyon 730 bin liralık yatırım ise ikinci sırada yer aldı. Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı yapılan proje, 60 kişiye iş kapısı açtı.

Tekstil sektöründe trikotaj (örme işleri) alanında faaliyet gösteren firma, aldığı tamamlama vizesiyle bu dönemde kentteki en büyük üçüncü yatırımı gerçekleştirdi. Söz konusu imalat için 37 milyon 429 bin liralık yatırım devreye alınırken, 120 kişi bu sayede işe yerleşti.

Kentte en fazla istihdam sağlayan diğer sektörler arasında turizm, inşaat, metal eşya ve tahta plaka imalatı da yer aldı. Tahta plaka imalatı yapan iki firmanın hayata geçirdiği yaklaşık 21 milyon 334 bin liralık projeleriyle 88 kişi iş sahibi oldu.

TEŞVİK BELGESİ ALAN 238 PROJEDE 4 BİN 778 KİŞİYE İSTİHDAM HEDEFİ

Kentte ayrıca söz konusu dönemde hayata geçirilmesi planlanan 238 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Yatırımların 14'ü yabancı, 224'ü yerli sermayeli projelerden oluştu.

Yatırım tutarı 9 milyar 977 milyon 643 lira olan projelerin şehre 4 bin 778 kişilik yeni istihdam sağlaması hedefleniyor.

