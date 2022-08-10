Sakarya'da tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

D-650 kara yolunda seyreden Nefise B. idaresindeki 54 HK 393 plakalı otomobil, Limandere mevkisinde takla atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki Hamide ve 2,5 yaşındaki Erva Ç. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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