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Sakarya'da tartıştığı üvey oğlunu silahla vurarak öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

02.10.2023 10:04 | Son Güncelleme:
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde tartıştığı üvey oğlunu silahla vurarak öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Sakarya'da tartıştığı üvey oğlunu silahla vurarak öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi'nde gece saatlerinde M.D. ve M.F.Y. ile Doğu Karadeniz Caddesi'ndeki büfeye gelen Doğukan D, işletme sahibi üvey babası K.M.Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.M.Ç. silahla ateş ettiği üvey oğlu ile yanındaki 2 kişiyi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğukan D, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlk müdahalelerinin ardından il merkezine sevk edilen yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan K.M.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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